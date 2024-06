Franz Wagner se régale à la baguette pour Orlando

Franz Wagner enchaîne les bonnes performances sur ses dernières sorties, mais celle de cette nuit a sans doute été la plus aboutie, avec la victoire au bout face à Dallas (94-87). Auteur d’une bonne entame, il a remis son équipe sur les bons rails en début de deuxième quart-temps lorsque les Mavericks ont viré à +10, en multipliant les bons choix. Il s’est encore distingué en fin de match que ce soit au scoring, à la passe ou par son sang-froid aux lancers-francs.

Principal créateur de la formation de Jamahl Mosley, il a souvent eu le ballon en main et a pris ses responsabilités en étant agressif vers le cercle et en faisant les bonnes lectures lorsqu’il fallait servir ses coéquipiers. Encore une fois, il a affiché la même assurance que lors de son très bon EuroBasket.

« Il continue de grandir », a reconnu son coach. « C’est pourquoi nous mettons le ballon dans ses mains. Il a vu quelque chose sur le pick-and-roll avec Wendell (Carter Jr), qui aide à étirer le jeu avec des shooteurs à leurs côtés. Il a fait du bon boulot dans la gestion. Et le signe ultime de respect obtenu, c’est lorsque Dallas a commencé à le prendre à deux, à essayer de le forcer à lâcher le ballon. Ça en dit long sur ce qu’il a fait sur ce match ».

Constance et QI basket

Cette fois, le Magic a été récompensé de ses efforts même si dans le contenu, le groupe est déjà sur la bonne voie depuis la reprise. Comme l’a souligné Franz Wagner (22 points, à 9/17 au tir, 6 passes décisives) à la fin du match : « Même dans des défaites, on pouvait voir de la progression ».

Jamahl Mosley retient quant à lui la bonne gestion de la fin qui a fait en sorte de faire basculer la rencontre du bon côté, avec encore une fois un Franz Wagner dans tous les bons coups, à l’image de son step-back « Nowitzkiesque ».

« Je suis très heureux de notre sang-froid. Nos gars ont été supers, à ne pas surréagir ou paniquer. Ils ont compris ce qui fonctionnait, comment Dallas nous défendait. Ils essayaient de nous pousser à nous précipiter mais Franz a été bon en prenant les choses en main tandis que Wendell a pris les bonnes décisions dans la peinture. Donc je suis vraiment heureux du calme dont nous avons fait preuve en fin de match », a poursuivi Jamahl Mosley.

https://www.youtube.com/watch?v=k2bRI1HAgNI

Plus à l’aise comme créateur

De son côté, Franz Wagner voit son travail dans la création être récompensé. Le joueur est de plus en plus confiant ballon en main et ça se voit sur le terrain.

« Oui, je le sens un peu. Il y a notamment le fait que je me réhabitue à bénéficier de plus d’espace, à la différence de ce que j’ai pu connaître cet été. Mais c’est vrai aussi que je me sens plus à l’aise et que les choses fonctionnent un peu mieux. Je dois continuer à progresser, et bien sûr remercier nos grands, Wendell et Mo, pour avoir posé de bons écrans et nous faciliter la tâcher au niveau de notre lecture de jeu ».

Ce succès vient ainsi valider la bonne tenue du Magic, qui avait déjà brillé en s’offrant le scalp de Golden State la semaine passée mais n’avait pas réussi à confirmer avec deux matchs précédents contre Sacramento et Houston.

« On a encore tout à prouver dans cette ligue, en tant que groupe et aussi en tant que joueurs. En tant que groupe, on n’était pas satisfait de notre dernière performance face à Houston. On voulait montrer de quoi on était capable sur ce match, notre caractère. Il y aura d’autres rencontres avec des hauts et des bas, on doit juste continuer à être meilleurs sur nos fins de matchs, malgré les erreurs qu’on peut commettre, ce genre de choses. On est une jeune équipe, les erreurs font partie du jeu, mais on a de bons joueurs dans l’équipe et un staff ambitieux et compétitif. On est très heureux de ce qu’on a montré ce soir », a ajouté l’Allemand.

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 31 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 33 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 33 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 Total 231 32 47.9 33.2 85.0 1.0 3.6 4.6 3.4 2.2 1.0 1.8 0.3 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.