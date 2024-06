Damian Lillard et CJ McCollum devaient s’affronter pour la première fois en NBA

Update : finalement, pour gérer sa blessure au mollet, Damian Lillard ne jouera pas ce soir. Le premier duel avec CJ McCollum devra donc attendre le 1er mars…

Coéquipiers de longue date, pendant sept saisons entre 2015 et 2022, Damian Lillard et CJ McCollum ne se sont jamais affrontés sur un terrain NBA. Cela aurait dû arriver la saison passée, après que CJ McCollum a été envoyé chez les Pelicans au mois de février. Mais Damian Lillard était sur la liste des blessés.

Actuellement en plein « road trip », les Blazers sont en transit vers la Louisiane et la Nouvelle Orléans pour cette rencontre qui aura forcément une saveur particulière pour les deux hommes, grands copains à la ville.

« Tout d’abord, je suis toujours prêt à chaque opportunité de me mesurer à n’importe quel adversaire », affirme Damian Lillard dans The Oregonian. « Mais face à lui, ça va être sympa. On est enfin dans des équipes différentes. Mais ce n’est pas comme si j’étais impatient de défier CJ. Ils ont une belle équipe. On a une belle équipe. Je suis sûr que ce sera un match compétitif et on verra ce qui va se passer. »

Accueilli en héros à Portland le 30 mars dernier, CJ McCollum sera cette fois à domicile pour recevoir son ancienne équipe qui carbure à plein en ce début de saison surprenant.

Logiquement victorieux à Charlotte, mais non sans mal, les Blazers voudront garder leur dynamique, tandis que les Pelicans espèreront quant à eux démarrer du bon pied une série de six matchs consécutifs à la maison.

« C’est bizarre parce que je n’ai jamais joué contre CJ, à part pour les entraînements », reprend Damian Lillard. « On a beaucoup joué l’un contre l’autre à l’entraînement. Le voir avec un autre maillot est déjà très bizarre mais jouer contre lui, ça va être encore plus étrange ! »

Repositionné en meneur cette saison, CJ McCollum devrait de fait se retrouver en « mano a mano » face à Damian Lillard, un duel qui ne va pas manquer de piquant alors que la routine de la saison régulière commence déjà à s’installer. Réglez vos réveils, ce sera cette nuit à 01h00 du matin !

« On doit s’affronter, c’est comme ça ! Il joue pour La Nouvelle-Orléans, je joue pour Portland. Je suis sûr qu’ils voudront démarrer fort pour s’imposer, mais de notre côté, on ne va rien lâcher non plus. C’est un compétiteur, je le connais très bien. Je sais qu’il a déjà joué contre nous et ça fait déjà un moment, mais je suis persuadé qu’il va encore prendre ce match personnellement. »

