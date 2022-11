Mike Conley, chef d’orchestre du superbe début de saison du Jazz

Il y a eu ce panier à 3-points de Malik Beasley, puis ce alley-oop terminé en douceur par Jarred Vanderbilt en transition, puis Lauri Markkanen à 3-points à son tour… Le point commun de toutes ces actions ? Mike Conley.

Sur le parquet des Hawks cette nuit, le meneur du Jazz a signé une très solide fin de partie, en multipliant la distribution de bons ballons. Après un « floater », il enchaîné avec un autre « pick-and-pop » avec son intérieur finlandais, auteur d’un nouveau tir lointain, avant de renvoyer au cercle Jarred Vanderbilt, qui a terminé au dunk.

« J’ai joué avec de bons meneurs de jeu, mais rien de comparable à Mike », formule Lauri Markkanen qui a joué avec Darius Garland l’an dernier mais n’a pas vraiment connu de meneur de cette trempe lors de ses quatre premières années à Chicago.

« C’est un joueur vraiment intelligent et il ne sait pas seulement quand passer la balle, mais il la délivre au bon endroit. C’est facile de shooter dans ces conditions. Il est excellent dans ce rôle de vétéran de l’équipe et pour nous diriger », poursuit ainsi l’intérieur.

Meilleure moyenne à la passe

Si ce dernier est le meilleur marqueur, et de loin, de la formation surprise de ce début de saison, on en peut dire autant de Mike Conley dans la catégorie passes décisives. Cette nuit, malgré sa petite sortie à 7 points (2/6 aux tirs), il a distribué 13 passes décisives pour un seul ballon perdu. Avant cela, le joueur de 35 ans avait signé deux double-double – 15 points et 10 passes puis 14 points et 12 passes – face aux Lakers.

Depuis le début de saison, sa moyenne de points (12) est la moins élevée depuis qu’il porte ce maillot. En revanche, sa moyenne à la passe (8) n’a jamais été aussi importante sur l’ensemble de sa carrière. Et puisqu’il ne perd qu’un ballon en moyenne par rencontre, son ratio passe/turnover est l’un des meilleurs de la ligue.

Surtout, le joueur, qui pensait suivre le même sort que ses anciens coéquipiers et cadres de l’équipe, est le relais attendu de Will Hardy. « Je communique avec Mike et Mike communique avec tous les autres », rapporte le coach du Jazz, avant de rappeler : « Mike a connu de nombreux matchs serrés au cours de sa carrière, des matchs importants et des quatrièmes quart-temps, il ne s’emballe pas. Il est très calme dans ces moments-là et a la capacité de communiquer clairement à ses coéquipiers ce qu’on essaie d’exécuter. C’est un peu la chaîne de commandement, de moi à Mike et de Mike à tous les autres. »

Une chaîne qui tourne parfaitement jusqu’ici.