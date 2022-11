Quand Mike Conley pensait être transféré aux Clippers

C’est la surprise de ce début de saison. Même si Lauri Markkanen n’aime pas que chaque victoire du Jazz soit considérée comme telle, le fait de voir la franchise d’Utah au sommet de la conférence Ouest après onze matches reste très surprenant.

Comment imaginer le Jazz gagner autant de matches alors que et Rudy Gobert, Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic sont partis durant l’intersaison ? Le groupe a explosé et les rumeurs autour des autres vétérans, comme Jordan Clarkson ou Mike Conley, existaient également. Ce dernier peut en témoigner.

« On a essayé de gérer le mieux possible », raconte le meneur, en parlant de sa femme et lui, pour The Athletic. « C’était compliqué car on n’avait pas beaucoup de réponses à nos questions. On ne savait pas qui allait bouger ou non. On n’avait aucune idée de la suite. J’avais l’impression que, chaque jour, j’allais être transféré quelque part. »

« C’était difficile au début, car j’ai 35 ans et j’étais habitué à viser le titre. Je suis venu au Jazz pour jouer le titre »

Pendant un temps, l’ancien de Memphis a pensé rejoindre les Clippers. Tyronn Lue n’a jamais caché son admiration pour Mike Conley. « J’estime qu’il est un des meneurs de jeu les plus sous-estimés de l’histoire », a déclaré le coach des Clippers. La franchise de Los Angeles voulait un meneur de jeu et elle misera plutôt sur John Wall.

Finalement, Mike Conley est resté à Utah, non sans imaginer que la saison pourrait devenir longue puisque le club avait perdu son meilleur défenseur et son meilleur attaquant durant l’été, et également changé d’entraîneur.

« C’était difficile au début, car j’ai 35 ans et j’étais habitué à viser le titre. Je suis venu au Jazz pour jouer le titre. Donc je me demandais comment cela allait finir. Dès qu’on a eu notre nouveau coach (Will Hardy), qu’il a mis des choses en place, j’ai su que je voulais rester ici. »

En 30 minutes, l’ancien All-Star tourne actuellement à 12.5 points (42% de réussite à 3-pts) et 7.5 passes de moyenne. Jamais il n’a été aussi adroit derrière l’arc, ni si prolifique à la passe dans sa carrière.

« Je voulais mettre mon ego de côté et me concentrer sur mes coéquipiers. On se construit, on se développe. J’ai adoré chaque seconde dans cette équipe et on joue un basket qu’on n’a pas montré depuis un moment. »