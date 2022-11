Lauri Markkanen : « On déteste que chacune de nos victoires soit considérée comme une surprise »

La facile victoire du Jazz face aux Lakers conjuguée à la défaite des Suns à Philadelphie offrent un nouveau leader à la conférence Ouest, et c’est Utah ! Classé très loin dans les « previews » en début de saison, le Jazz a remporté 8 matches sur 11, et l’équipe prouve que ce n’est pas qu’un simple coup d’éclat. D’ailleurs, Lauri Markkanen explique à The Athletic que plus on fait du Jazz une équipe surprise, plus ça motive les joueurs.

« Je pense que ça nous nourrit clairement, et après deux victoires, on en a causé en séance vidéo » raconte le Finlandais. « On déteste découvrir chaque matin que chacune de nos victoires est considérée comme une surprise. On utilise ça comme une motivation pour empiler le plus de victoires, et prouver aux gens qu’ils ont tort. »

L’ancien intérieur des Bulls et des Cavaliers porte un troisième maillot en trois ans, et il explique qu’il a très vite accepté le fait de rejoindre le Jazz.

Bien sûr, il a été surpris dans un premier temps, mais en voyant l’effectif et le staff, il sentait qu’il y avait quelque chose de sympa à faire. Même sur le plan individuel puisqu’il joue comme un… All-Star selon Malik Beasley.

« À titre personnel, cela a toujours été un objectif d’y participer. C’est quelque chose qui me motive, soir après soir, et je n’ai pas envie de décevoir Malik » sourit-il. « Ce que je sais, c’est qu’en jouant comme ça, je suis utile à l’équipe et tout ce que je veux, c’est gagner des matches. »

« C’est plus facile ici de jouer le basket que j’aime avec Will Hardy »

Il rappelle aussi que son Euro à 27.9 points de moyenne lui a fait du bien sur le plan mental. À la tête de la Finlande, il a tenu tête aux meilleurs joueurs européens (Giannis, Jokic, Doncic…), qui sont, pour certains, des MVP et il s’est prouvé à lui-même qu’il pouvait être un leader par l’exemple. De quoi oublier les années moroses à Chicago.

« Quand c’était difficile, je me mettais encore plus de pression » conclut-il à propos de ses débuts compliqués en NBA. « J’en étais arrivé à un point où je ne prenais plus de plaisir, lors des deux dernières années à Chicago. C’est pour ça que Cleveland était important pour moi, de vivre une saison plaisante avec un tel groupe. C’est pour ça aussi que c’est plus facile ici de jouer le basket que j’aime avec Will Hardy. »