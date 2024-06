Le Magic a mis fin à la série de Luka Doncic

Luka Doncic ne battra pas Wilt Chamberlain. Sa série de matchs à 30 points ou plus s’est terminée la nuit dernière sur le parquet du Magic. Le chef d’orchestre des Mavs a dû se contenter de 24 points inscrits après neuf sorties avec au moins 30 points (31 même) pour démarrer la saison. Wilt Chamberlain avait dépassé cette marque à 23 reprises à l’entame de la saison 1962/1963. Un record qui devrait rester d’actualité pour encore un moment.

« J’ai très mal joué ce soir », résume le joueur des Mavs qui a beaucoup souffert au niveau du tir. La faute à une défense du Magic très sérieuse, comme jamais cette saison (premier match avec moins de 90 points encaissés), alors qu’elle comptait parmi les mauvais élèves en la matière jusqu’ici.

Privé pour la première fois de son rookie prodige Paolo Banchero, Jamahl Mosley avait fait le choix d’insérer dans son cinq Chuma Okeke, qui a passé une partie de sa soirée à défendre sur le Slovène.

« Luka était notre principale préoccupation au début du match. C’est l’un des meilleurs de la ligue, qu’il s’agisse de marquer, de passer ou du reste. On avait un plan de jeu spécifique, c’est-à-dire lui mettre la pression et ne rien lui faciliter. C’était le plan de jeu pour tout le match », détaille le joueur de 24 ans.

De bons tirs malgré tout ?

Un plan efficace car même sur les « switchs », Wendell Carter Jr. et les autres grands du Magic ont été capables de montrer leur mobilité et de lever les bras sur les tirs, y compris en « stepback », du meneur adverse. Ce dernier s’est montré très entreprenant dès le départ avec 13 tirs au premier quart-temps, pour cinq réussites, avant une deuxième mi-temps noire de maladresse à 3/14. Avec au final un triste total de 9/29, dont 2/11 à 3-points.

« Il a mis 24 points avec 29 tirs… Il a eu des bons tirs, c’est juste qu’ils ne sont pas rentrés », relativise Jason Kidd en saluant le match de Spencer Dinwiddie (29 points) pour maintenir les Mavs dans le coup. « On a simplement manqué des tirs ouverts. Dans cette ligue, on ne peut pas manquer des tirs ouverts. On a eu beaucoup de bons tirs, il faut les mettre. 33 points en seconde période, ce n’est pas acceptable », qualifie le technicien.

En plus de sa mauvaise sortie, Luka Doncic pointe une défaillance collective.

« On n’a pas bien joué collectivement. On doit aborder le match différemment, avec la même motivation que si on jouait contre, je ne sais pas… Milwaukee. On doit aborder le match bien mieux que ça. On le dit toujours avant un match, mais ensuite on ne le fait pas. C’est un match que l’on va regretter plus tard. Ils ont été bons défensivement aujourd’hui, mais on doit être bien meilleurs », réclame le leader texan.

https://youtu.be/zoBrZtLi7-c?t=20

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 Total 400 35 47.0 34.7 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.