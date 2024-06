Une PG 6 pimentée !

La PG 6 est de retour à l’honneur et Nike n’a pas lésiné sur les couleurs pour l’occasion. Difficile de capter l’idée générale de ce coloris tant ça part dans tous les sens, mais nul doute que cette version saura trouver son public.

Les coloris varient entre la chaussure droite et la gauche. La tige en blanc et argenté à l’avant est ainsi agrémentée d’une multitudes de touches de couleur différente, avec des pastilles en bleu marine, en rouge-bleu-violet, et en orange notamment. Les finitions sont également multicolores tandis que la languette ressort d’un jaune vif sur lequel on distingue la présence de motifs de piments en vert et rouge.

Cette PG 6 bariolée baptisée « Opti Yellow/Metallic Silver/Total Orange » sortira le 3 décembre prochain au prix de 120 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Zoom Freak 4 Iceberg. La conception avant-gardiste de sa toute dernière chaussure signature vous propulse sur le terrain tout en vous offrant une tenue légère qui accompagne vos mouvements. Livraison et retour offert.