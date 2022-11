Michael Porter Jr. n’a pas boudé

Lundi soir, les Nuggets ont remporté une troisième victoire de suite, en renversant la situation dans le « money time » face aux Spurs. Même si l’équipe est encore en rodage, les coéquipiers de Nikola Jokic sont bien installés à la 4e place de leur conférence, et ils n’ont d’ailleurs toujours pas perdu à domicile.

Sans surprise, les arrivées de Bruce Brown et Kentavious Caldwell-Pope ont durci l’effectif, et dans les moments chauds, comme lundi soir, Mike Malone n’a pas hésité à les aligner ensemble, et à se passer de Michael Porter Jr. pendant les six dernières minutes. Une décision que le jeune ailier a plutôt bien pris, alors même qu’il était dans un très bon soir avec ses 24 points dont un 4 sur 8 à 3-points.

« Même si je ne suis pas sur le terrain à la fin du match, nous avons beaucoup de bons joueurs, et je ne vais donc pas être égoïste » a-t-il prévenu. « Même si je voulais être sur le parquet, le coach a estimé que c’était ce qui nous donnait la meilleure chance de gagner. Je préfère être assis sur le banc, encourager mes coéquipiers et gagner le match, plutôt que d’être sur le terrain et de perdre. Même si je pense que nous n’aurions pas perdu… »

Pour son coach, cette attitude est la clé de son groupe où tout le monde accepte son sort, et fait passer l’équipe avec son petit cas personnel.

« Cela représente une grande part de notre identité » confirme Mike Malone. « Etre altruiste. Mettre de côté son cas personnel car il ne s’agit pas de soi, mais de l’équipe. Nos joueurs en ont conscience, il faut se sacrifier. Quand on veut être une très grande équipe, il fait laisser son ego à la porte. »

Ne pas être le « maillon faible »

Très souvent derrière son joueur, à qui il reprochait de ne pas assez s’investir en défense, Mike Malone a vraiment apprécié l’attitude son ailier.

« Michael a été formidable quand il a joué, et même quand il n’était pas sur le terrain à la fin, il ne faisait pas la moue, il ne boudait pas… Il s’est comporté comme un pro, il a soutenu ses coéquipiers et il était heureux qu’on ait remporté une belle victoire. »

Quant à Michale Porter Jr, il sait que la défense reste son point faible et que KCP et Brown étaient sur le terrain justement à cause de ça. C’est pour cette raison qu’il ne veut pas être le « maillon faible » de ce côté du terrain.