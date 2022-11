Kyrie Irving a rencontré Adam Silver

Suspendu au moins cinq matches sans salaire par les Nets pour avoir partagé du contenu antisémite sur les réseaux sociaux et avoir refusé de présenter des excuses claires dans un premier temps, Kyrie Irving doit désormais prouver à ses dirigeants, mais aussi la NBA, qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il n’est pas antisémite.

Cela passe notamment par une rencontre avec Adam Silver, le grand patron de la NBA, et selon l’AP, les deux hommes se sont vus mardi. On imagine que c’était à New York dans les bureaux de la NBA, même si pas grand-chose n’a filtré de cette réunion. The Athletic a simplement expliqué que la rencontre avait été « productive et compréhensive ». Il y a une semaine, Adam Silver avait réagi à la polémique en annonçant rencontrer Kyrie Irving.

« Kyrie Irving a pris une décision irréfléchie en postant un lien vers un film contenant des éléments antisémites profondément offensants » expliquait le commissionner. « Bien que nous apprécions le fait qu’il ait accepté de travailler avec les Brooklyn Nets et l’Anti-Defamation League pour combattre l’antisémitisme et d’autres formes de discrimination, je suis déçu qu’il n’ait pas présenté des excuses sans réserve et qu’il n’ait pas plus spécifiquement dénoncé le contenu vil et nuisible contenu dans le film qu’il a choisi de promouvoir. Je rencontrerai Kyrie en personne au cours de la semaine prochaine pour discuter de cette situation ».

Cette rencontre n’est qu’une étape dans le chemin de Kyrie Irving pour retrouver les terrains. Les Nets lui ont fixé un programme en six étapes, et tant qu’il n’aura pas rempli ces obligations, il ne rejouera pas.

Ce mercredi, Kyrie Irving manquera son 4e match, et il s’agit du derby face aux Knicks. Ensuite, sa formation part dans un « road trip » de quatre matches à l’Ouest, et on ne sait pas s’il accompagnera ses coéquipiers.