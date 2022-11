Shaedon Sharpe, le rookie des Blazers adoubé par Vince Carter

Le surnom « Air Canada » est déjà pris. Et c’est bien dommage tant il pourrait aller comme un gant au rookie canadien et aérien des Blazers, Shaedon Sharpe. Mais son propriétaire, un certain Vince Carter, n’a pas manqué de remarquer les prestations du jeune arrière de 19 ans de Portland.

Sur ESPN, l’ancienne superstar des Raptors a effectivement choisi une action de Shaedon Sharpe, face à Houston, comme meilleur dunk de la semaine dernière, justifiant notamment son choix en expliquant que le rookie de Rip City faisait partie d’une caste exclusive de joueurs qui peuvent atteindre la « upper room » (la salle du dessus).

Invité dans « la salle du dessus » !

« Quand tu peux regarder le cercle droit dans les yeux, c’est que tu peux atteindre l’étage du dessus », a décrypté un Vince Carter subjugué par ce décollage aussi puissant qu’élégant. « Quand tu arrives à faire réagir tes propres coéquipiers, et le public, comme ça, c’est que tu es déjà à très haut niveau ! »

"THERE'S LEVELS TO THIS!" Air Canada himself, @mrvincecarter15, rightfully picking @ShaedonSharpe's one-handed jam as the Dunk of the Week! pic.twitter.com/knZXel4pAG — Casey Holdahl (@CHold) November 4, 2022

De son côté, Shaedon Sharpe ne pouvait que sourire à l’évocation de son illustre aîné, qu’il admirait en grandissant à Toronto. Plutôt timide hors des parquets, le natif de l’Ontario préfère laisser parler son jeu sur le terrain, à 9 points et 3 rebonds de moyenne jusqu’à présent.

« C’est plutôt sympa de savoir que Vince Carter a vu la vidéo [de mon dunk]. Il est l’un des joueurs les plus explosifs de l’histoire à mon avis. C’était cool de voir sa réaction », a déclaré Shaedon Sharpe sur le site des Blazers. « Gamin, je le regardais jouer [avec les Raptors] et réussir des actions incroyables. J’ai vraiment étudié son jeu, surtout avec ses qualités athlétiques. »

Du Vince Carter mais aussi du Brandon Roy

Avec six matchs sur ses neuf premiers terminés à 10 points ou plus, Shaedon Sharpe est non seulement un athlète bondissant qui peut se cogner la tête sur un alley-oop envoyé par (le non moins bondissant) Keon Johnson, mais il est surtout un joueur de basket au talent inné. De quoi inspirer deux comparaisons à son coach, Chauncey Billups…

« C’est fou ce que je vais dire, mais honnêtement, il me rappelle un peu Brandon Roy. Avec sa manière de jouer à son rythme et avec son élégance. Et puis, Brandon était aussi plus athlétique qu’on voulait bien le dire. [Sharpe] arrive à aller sur ses spots. On ne peut pas vraiment le faire sortir de son rythme », ajoute le coach dans l’Oregonian. « Mais il me rappelle aussi Vince Carter, simplement à cause de ses qualités athlétiques, sa prestance, sa grâce. Ce sont évidemment deux énormes joueurs [à qui je le compare] car Vince devrait finir au Hall of Fame. Mais il a bel et bien ce type de potentiel. »

A l’instar de Shawn Kemp qui avait bien failli lui aussi porter les couleurs de Kentucky, Shaedon Sharpe est pour ainsi dire passé directement du lycée à la NBA. Comme son prédécesseur, le phénomène canadien impressionne d’abord par son jump. Mais il a encore plus que ça à offrir au sein d’une équipe des Blazers de nouveau ambitieuse.

« Maintenant, c’est à Dame, à moi, à ses coéquipiers, au staff de lui apprendre les ficelles du métier, de lui montrer comment jouer et comment étudier les gars contre qui il va se présenter », conclut Chauncey Billups. « Comment apprendre à les connaître. C’est ça qui pourra l’amener au niveau supérieur. Mais c’est un jeune talent à part. »