Les Lakers ont encore oublié Anthony Davis…

« Je ne peux pas me permettre de passer quatre, cinq ou six minutes sans prendre un tir, que je sois bouillant ou pas. » Anthony Davis avait fait ce constat après la défaite contre Utah. Il venait alors de prendre seulement quatre shoots en seconde période. Pourtant, il avait été très bon en premier acte, avec 20 points.

On attendait donc une réaction face aux Cavaliers. On a surtout eu une récidive de la rencontre contre le Jazz. L’intérieur a parfaitement démarré avec 9 points en premier quart-temps et 17 au total à la pause. Puis, en seconde mi-temps, plus rien…

« C’est évident que ça commence avec Davis et il faut qu’il touche plus de ballons », reconnaît LeBron James à ESPN. « Notre priorité est, et doit toujours être, de s’assurer qu’il touche des ballons pendant les possessions, les quart-temps et les mi-temps. »

Qui doit lancer le mouvement : Davis, les joueurs ou le coach ?

Anthony Davis a seulement pris deux tirs après la pause et donc marqué deux petits points, alors que l’attaque des Lakers était en grande difficulté, n’inscrivant que 36 points en 24 minutes.

« Il a mon feu vert pour crier, pour demander le ballon », assure Darvin Ham. « On essaie de le servir, de faire du pick-and-roll avec LeBron James. Ce n’est pas comme si on n’essayait pas. Parfois, le jeu se déplace ailleurs. Ils ont fait l’écart et on a tenté de jouer plus vite et de marquer encore plus. Il y a des variables qui expliquent ça. Ce n’est vraiment pas comme si on n’appelait aucun système pour Davis. Ce n’est pas le cas. »

Les Lakers et leur coach voudraient donc servir l’ancien de New Orleans, qui a terminé avec 19 points dans la défaite face aux Cavaliers. Mais, visiblement, ce n’est pas aussi clair dans l’esprit de Russell Westbrook.

« Pour dire la vérité, je ne sais pas de qui dépend le travail principal », se demande le meneur de jeu remplaçant, dès qu’il s’agit de nourrir son intérieur. « Je laisse aux coaches le choix de trouver la meilleure solution d’utiliser Davis. Quand je le fais, je fais de mon mieux pour lire les situations, lui rendre les choses faciles. »

Darvin Ham doit-il être plus explicite avec ses joueurs, quand il donne ses consignes pour servir « AD » ? « Ces joueurs ne sont pas des rookies », rappelle le coach. « On a un playbook, avec des systèmes, dont certains sont pour Davis. Il faut simplement être organisé. »