En deux temps, les Cavaliers éteignent les Lakers

Les affrontements entre LeBron James et les Cavaliers restent forcément à part, quand on sait que le « King » a passé onze saisons dans l’Ohio. Historiquement, à chaque fois qu’il a rencontré son ancienne équipe, celui-ci a d’ailleurs pris un malin plaisir à la torturer : 17 victoires en 18 matchs, avec près de 30 points, 8 rebonds et 7 passes décisives de moyenne !

Malheureusement pour les Lakers et leur franchise player (27 points, 7 rebonds), la rencontre de ce dimanche soir s’est soldée par une défaite (114-100) contre les coéquipiers de Donovan Mitchell (33 points, 5 rebonds) et Darius Garland (24 points, 7 passes).

Un succès construit en deuxième mi-temps pour Cleveland, qui a infligé un 56-36 à Los Angeles et qui décroche par la même occasion sa huitième victoire d’affilée…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Cleveland a eu besoin d’une mi-temps pour se mettre en route. En dehors de Darius Garland et Donovan Mitchell, les Cavs ont été affreux en première période. Limités à 38% d’adresse et dépassés comme rarement en défense, avec une raquette méconnaissable, les hommes de J.B. Bickerstaff sont ensuite revenus des vestiaires avec de toutes autres intentions. Enfin au niveau défensivement et adroits offensivement, avec des intérieurs retrouvés et des arrières toujours aussi performants, ils ont peu à peu pris la mesure de la franchise californienne, pour finir sur un run de 37-20 et obtenir cette huitième victoire de rang.

— Darius Garland et Donovan Mitchell ont tenu la boutique. Quand les Jarrett Allen, Evan Mobley, Kevin Love et autres Caris LeVert se déchiraient en première mi-temps, les Cavaliers pouvaient s’appuyer sur les lancers et leur paire Garland/Mitchell (42 points à la pause, sur les 56 de leur équipe) pour rester à distance raisonnable des Lakers. Au retour des vestiaires, si Garland s’est quelque peu refroidi —sans que cela n’affecte Cleveland car ses coéquipiers se sont réveillés—, Mitchell a quant à lui continué sur sa lancée pour guider les siens, en patron (ou devrait-on peut-être dire en MVP ?), vers un nouveau succès.

— Les Lakers en mode Dr Jekyll et Mr Hyde. Comme (trop) souvent cette saison, les joueurs de Los Angeles ont fait preuve d’irrégularité et ils s’en sont mordus les doigts à l’arrivée. Énergiques dès le coup d’envoi, agressifs vers le cercle et très impliqués en défense (en plus de profiter de la maladresse des Cavaliers), les hommes de Darvin Ham ont mené pendant toute la première période. Puis la pause est arrivée, les ratés à 3-pts et ballons perdus se sont accumulés, alors que leur jeu collectif s’est délité. Russell Westbrook et Anthony Davis ont perdu en influence, LeBron James a fait de son mieux et la défaite n’a pu être évitée…

TOPS/FLOPS

✅ Jarrett Allen. Tel Evan Mobley, le pivot All-Star n’a pas été capable d’avoir une influence positive en première période, à cause de ses fautes. Sans son compère de raquette et lui, les Cavaliers ont donc sombré dans la peinture, devant les assauts du trio Westbrook/James/Davis. Puis la mi-temps est arrivée et a permis à l’ancien joueur des Nets de se remettre les idées à l’endroit. Plus appliqué en défense et enfin abreuvé de ballons en attaque, il a ainsi fait basculer la rencontre, pendant que Mobley se chargeait de protéger le cercle. Une bien belle capacité de réaction d’Allen, donc.

✅⛔ Russell Westbrook et Anthony Davis. Agressifs et dominateurs en première période, avec près de la moitié des points de leur équipe, plusieurs rebonds et quelques passes, le « Brodie » (19 points, 10 passes, 7 pertes de balle) et « AD » (19 points, 12 rebonds) ont malheureusement disparu quand leur équipe en avait le plus besoin. C’est-à-dire après la pause. Car, pour épauler LeBron James, les Lakers ne pouvaient pas se permettre de voir leurs deux All-Stars inscrire seulement 7 petits points à deux, en seconde mi-temps. En raison, notamment, du réveil de la paire Mobley/Allen sous les panneaux…

⛔ Kendrick Nunn. Propulsé titulaire en l’absence de Patrick Beverley, malade, l’ancien joueur du Heat s’est une nouvelle fois troué. Muet au scoring (0 point en 18 minutes) et maladroit au possible (0/5 aux tirs, dont 0/4 à 3-pts), il n’a absolument rien apporté en attaque. En plus de se faire maltraiter par Darius Garland ou Donovan Mitchell en défense… À ce rythme-là, « K-Nunn » ne fera pas long feu dans l’effectif californien, à condition que ses dirigeants parviennent à lui trouver un nouveau point de chute, bien sûr.

LA SUITE

Los Angeles (2-7) : back-to-back à Utah, dans la nuit de lundi à mardi (04h15).

Cleveland (8-1) : back-to-back, toujours à Los Angeles, mais contre les Clippers, dans la nuit de lundi à mardi (04h30).