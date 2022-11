Les Grizzlies se compliquent la vie face aux Wizards

Sans faire de bruit, les Grizzlies sont sur le podium de la conférence Ouest, et cette nuit, ils remportent leur 7e victoire en dix rencontres, en s’imposant 103-97 face à des Wizards privés de Bradley Beal. Un succès compliqué puisque Washington avait pris le meilleur départ (9-0), et il a fallu attendre de bons passages de Brandon Clarke, servi magnifiquement par Santi Aldama, et de Jake Laravia pour que les Grizzlies prennent les commandes dans le 2e quart-temps. Ja Morant et Desmond Bane prennent le relais, et à la pause, Memphis a pris le large : 57-43.

L’écart va même atteindre les 23 points au retour des vestiaires grâce à Clarke et Bane. On pense que les Grizzlies filent tranquillement vers la victoire sauf que les Wizards se réveillent soudainement pour signer un… 19-0 !

En quelques minutes, l’avance de Memphis n’est plus que de deux petits points. Le quatrième quart-temps est de grande qualité, et Washington passe même devant (87-85) ! C’est finalement par leur défense que les Grizzlies parviennent à repousser les Wizards. Pendant sept minutes, les coéquipiers de Monte Morris n’inscrivent que quatre points. Ja Morant fait lever la foule avec un Eurostep pour éliminer Porzingis, et Memphis s’impose 103-97.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les fautes rapides de Kristaps Porzingis. Bradley Beal absent, l’attaque des Wizards a reposé davantage sur Kristaps Porzingis, et sous son impulsion, et celle de Monte Morris, Washington avait pris le meilleur départ. Mais le Letton a pris deux fautes en six minutes, et il va rester sur le banc pendant 12 minutes. Au moment où il sort, Washington menait 17-8. Quand il revient, Memphis a pris 13 points d’avance (45-32).

– L’impact de Steven Adams. Touché à la cheville au début du troisième quart-temps, il quitte ses coéquipiers à +15. Il reste longtemps aux soins, avant finalement de revenir au milieu du 4e quart-temps. Quand il revient, les Wizards sont passés devant ! Mais sa présence est précieuse, et Washington va se heurter à un mur.

TOPS & FLOPS

✅ Desmond Bane. Cela fait plusieurs matches qu’il a retrouvé son meilleur niveau, et sa justesse a fait mal aux Wizards : 28 points à 9 sur 16 aux tirs.

✅ Brandon Clarke. C’est lui qui réveille les Grizzlies en première mi-temps par son activité et ses mains sûres. Il rate le plus facile sur un dunk, mais termine à 7 sur 8 aux tirs.

✅ Monte Morris. Un vrai poison en début de match face à un Ja Morant en grande difficulté. Il a constamment cassé le premier rideau. Moins à l’aise face à Tyus Jones.

⛔️ Kristaps Porzingis. Il n’a pas aimé le combat musclé imposé par Steven Adams, et ses deux fautes rapides l’ont complètement sorti du match. 3 sur 13 aux tirs pour le Letton qui, comme ses coéquipiers, n’avait pas le compas dans l’oeil à 3-points : 1 sur 6.

LA SUITE

Memphis (7v-3d) : réception des Celtics ce lundi soir

Washington (4v-6d) : déplacement à Charlotte ce lundi soir