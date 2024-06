Avec la Air Jordan 7 « Chambray » et la Air Jordan 5 « Burgundy », la Air Jordan 8 « Playoffs » fera partie de la collection rétro prévue par « Jordan Brand » pour août-septembre 2023.

Ce modèle de la AJ8 avait connu son petit succès lors de sa dernière sortie en 2013. Il se distingue par une tige noire, son logo 23 en blanc aux contours rouges sur les lacets et le « Jumpman » rouge sur la languette. Un motif blanc noir et rouge apparaît également à la base de la tige. La semelle offre pour sa part des touches de noir, blanc, bleu, jaune et de rouge.

La Air Jordan 8 « Playoffs » devrait sortir le 2 septembre 2023 pour 200 dollars.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Zoom Freak 4 Iceberg. La conception avant-gardiste de sa toute dernière chaussure signature vous propulse sur le terrain tout en vous offrant une tenue légère qui accompagne vos mouvements. Livraison et retour offert.