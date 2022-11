Déçu par son retour à Houston, John Wall a rebondi face aux Spurs

Devant un début de saison qui patinait, avec notamment quatre revers de suite, John Wall avait fait un diagnostic très précis de la situation des Clippers. L’ambiance dans le groupe était morose, et cela pouvait expliquer les défaites et les mauvaises performances.

« On doit trouver une manière de s’amuser, d’avoir de la joie », expliquait le meneur de jeu à The Athletic. « Je l’ai dit aux gars dans le vestiaire : profitez-en. Moi, j’ai été écarté du basket pendant un ou deux ans. Il n’y a pas de joie, pas de plaisir. »

Comme un Klay Thompson, après ses 30 mois loin des parquets, John Wall n’oublie pas qu’il a longuement galéré avant de revenir. S’il veut avant tout en profiter au maximum et ne garder que le positif, néanmoins, cela n’empêche pas les frustrations de survenir.

La preuve : pour son retour à Houston, il est passé à côté de son rendez-vous avec 6 points à 3/10 au shoot et seulement 15 minutes devant son ancien public.

« J’étais énervé, mon langage corporel n’était pas le bon », reconnaît-il pour le Los Angeles Times. « Je voulais jouer, et bien jouer. C’était mon premier match ici, où j’ai joué, et ensuite, je suis resté assis pendant un an. Je voulais montrer que j’en avais encore sous le capot. »

Très bon et décisif dans le dernier quart-temps

Conscient d’avoir manqué un match capital pour lui, John Wall voulait rebondir. Son ami Paul George le savait et il lui a laissé l’espace nécessaire pour se préparer avant le déplacement à San Antonio. Tout comme Tyronn Lue, qui n’a pas abordé ce sujet avec lui.

« On laisse les gens vivre ces moments, les traverser. Neuf fois sur dix, ils savent ce qu’il faut faire », raconte l’ailier de Los Angeles. « Ce n’était qu’un match après tout, ce n’est pas si important. Il devait surtout régler ça lui-même. »

Avec « PG13 », l’ancien de Washington a renversé les Spurs. Après l’avoir moins utilisé à Houston, Tyronn Lue a fait confiance à John Wall pour les 18 dernières minutes du match, et donc pour l’intégralité du dernier quart-temps. Dans cet ultime acte, l’ancien All-Star compile 9 points et 4 passes décisives, sans perdre un seul ballon.

Il a donc terminé avec 15 unités et 6 offrandes dans cette victoire des Californiens. Une façon de mettre derrière lui la déception de la rencontre face aux Rockets.

« Je savais que je devais redevenir moi-même, redevenir le joueur dont l’équipe a besoin, que ce soit pour 15 ou 24 minutes », conclut John Wall. « Il faut l’accepter, faire les sacrifices. Je suis un adulte, je sais quand j’ai tort, je l’admets et je passe à autre chose. On ne peut pas toujours s’en sortir comme ça, mais personne n’est parfait. »