Affaire Josh Primo : Gregg Popovich prend la défense des Spurs

« Il a fallu dix mois aux Spurs pour faire le nécessaire et c’est trop long. » Non content d’accuser Josh Primo d’avoir fait preuve d’exhibitionnisme devant elle, l’ancienne psychologue des Spurs, Dr Hillary Cauthen, a mis en cause la franchise pour son manque de réactivité. Et lui reproche même de l’avoir « laissée tomber ».

Gregg Popovich, qui n’avait pas commenté l’affaire jusqu’ici, s’est cette fois exprimé alors que son équipe affrontait les Clippers cette nuit. Une déclaration face à la presse sous forme de soutien auprès de sa franchise.

« Toute personne qui a suivi les Spurs pendant une très longue période sait qu’une accusation comme celle-ci serait prise très au sérieux, sans aucun doute, sans aucune équivoque, et que l’organisation des Spurs serait sur le coup », commence par lâcher le coach en place à San Antonio, en tant que « head coach », depuis 1996.

Celui-ci se dit « absolument certain que les hommes et les femmes de l’équipe dirigeante qui ont traité et traitent cette affaire l’ont fait de manière appropriée, efficace, rapide et avec le plus grand soin pour toutes les personnes concernées, l’accusatrice, l’accusé, le personnel de la franchise, pour s’assurer que tout le monde se sente à l’aise et en sécurité ».

« Je ne peux pas parler des détails »

Le triple vainqueur du trophée de coach de l’année ne pense donc pas qu’il y ait eu de manquement en interne alors que selon l’avocat de la psychologue, la plaignante avait transmis un premier rapport aux dirigeants dès janvier 2022. Et formulé des « plaintes répétées transmises à la direction de la franchise ».

« Elle avait beaucoup de respect pour coach Popovich. Beaucoup de gens le voient comme un entraîneur progressiste, quelqu’un qui s’exprime sur les questions sociales ou culturelles. Elle a insisté pour qu’il soit au courant de ce qui se passait. On lui a dit qu’il était au courant », avait exprimé l’avocat de l’accusatrice, Tony Buzbee, estimant qu’on avait « menti » à sa cliente à ce sujet.

Un flou auquel Gregg Popovich ne répond pas vraiment. « C’est entre les mains des avocats maintenant, donc je ne peux pas (donner de détails) et je ne vais pas le faire. C’est à eux d’en décider. Ils vont en parler, en débattre. Pendant ce temps, je ne peux pas parler des détails. Je m’en tiens à la déclaration qui a été faite par les Spurs, par opposition à beaucoup de choses qui ont été dites lors de la conférence de presse. »