Affaire Josh Primo : l’ancienne psychologue des Spurs attaque la franchise en justice !

Au même titre qu’on parle d’une « affaire Robert Sarver » aux Suns, il va falloir parler d’une « affaire Josh Primo » aux Spurs. Le San Antonio Express News détaille que la thérapeute à l’origine du renvoi du meneur des Spurs a décidé de porter plainte contre la franchise ! La Dr Cauthen reproche aux dirigeants d’avoir « ignoré ses rapports répétés sur l’exhibitionnisme » du joueur dans l’espoir de « dissimuler ses actes » .

« L’organisation des Spurs était prête à sacrifier le Dr Cauthen pour conserver un joueur qu’ils espèrent devenir un jour une vedette », peut-on lire dans la plainte déposée à la cour du Comté de Bexar. « Une fois que la conduite de Primo est entrée dans la sphère publique, les Spurs ont été contraints d’agir et de limoger Primo. Les décisions récentes des Spurs à l’égard de Primo sont insuffisantes et trop tardives. »

Selon Tony Buzbee, l’avocat de la psychologue, elle avait transmis un premier rapport aux dirigeants dès janvier 2022 : « Primo a exhibé ses parties génitales, à neuf reprises au total, durant ses séances individuelles privées, malgré les plaintes répétées transmises à la direction de la franchise ». Toujours selon cet avocat, la spécialiste a rencontré le GM Brian Wright en mars 2022 pour discuter du comportement de Josh Primo.

D’après Tony Buzbee, la psychologue souhaitait s’entretenir avec Gregg Popovich pour évoquer le comportement de son rookie, mais la direction l’en avait dissuadée en lui expliquant qu’il était déjà au courant. Mais la plaignante n’en a jamais eu la preuve.

Dans sa conférence de presse, le Dr Cauthen a expliqué qu’elle a le sentiment que « la franchise l’avait laissée tomber ». « Il a fallu dix mois aux Spurs pour faire le nécessaire et c’est trop long » a-t-elle ajouté.

Elle reproche ainsi à la franchise de ne pas avoir écouté ses plaintes, préférant ne pas renouveler son bail en août en préférant lever l’option sur le contrat rookie de Josh Primo dans la foulée. Selon Tony Buzbee, ce n’est que lorsque Josh Primo a fait preuve d’exhibitionnisme face à une autre femme, à Minnesota, la semaine dernière, que le club a finalement décidé de s’en séparer, alors qu’il l’aurait également fait en juillet dernier à Las Vegas.

RC Buford, le président des Spurs, a répondu par un communiqué dans la soirée : « Nous sommes en désaccord avec l’exactitude des faits, des détails et de la chronologie présentés aujourd’hui. Bien que nous aimerions partager plus d’informations, nous allons permettre au processus légal de se dérouler. »

À l’annonce de cette plainte, l’avocat de Josh Primo s’est exprimé via un communiqué paru sur les réseaux sociaux.

« Josh Primo est un joueur NBA âgé de 19 ans qui a subi toute sa vie des traumatismes et fait face à des difficultés. Il est aujourd’hui victime d’une psychologue du sport nommée par son ancienne équipe, qui joue sur les stéréotypes et les peurs racistes pour son propre avantage financier.

Dans un acte de trahison à l’égard de son jeune client, le Dr Cauthen, âgée de 40 ans, prétend à tort que Josh Primo s’est exhibé devant elle au cours de ses nombreuses séances de thérapie. Les allégations du Dr. Cauthen sont soit une machination complète, un embellissement grossier ou un fantasme total. Josh Primo ne s’est jamais exhibé intentionnellement devant elle ou devant quiconque et il n’était même pas conscient que ses parties intimes étaient visibles sous son short.

Ce qui rend les allégations encore moins crédibles, c’est que le Dr Cauthen n’a jamais informé son patient de ce prétendu exhibitionnisme. Le Dr Cauthen apportait son soutien en santé mentale et elle était la confidente de M. Primo ; une thérapeute en qui M. Primo avait confiance. Elle est beaucoup plus âgée que M. Primo, avec de nombreuses années d’expérience en tant que psychologue du sport. Il est difficile de comprendre pourquoi elle n’a pas pris la peine de dire à son patient que ses parties intimes étaient visibles sous son short.

Josh Primo est au début d’une carrière prometteuse et il est anéanti par ces fausses accusations et leurs révélations faites par les Spurs. Il cherche actuellement un traitement pour faire face au traumatisme que lui ont infligé les allégations mensongères du Dr Cauthen, en plus du traumatisme dont il a été victime dans son enfance. Il a l’intention de laver son honneur et son nom et de poursuivre sa carrière NBA ».