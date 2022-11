LeBron James : « Kyrie Irving n’est plus un gamin. Il a 30 ans »

Malade depuis une semaine, LeBron James n’était clairement pas dans son assiette sur le terrain. Incertain, il avait tenu à jouer face au Jazz, et il n’a pas livré un grand match. Mais il s’est tout de même présenté devant la presse, et sans surprise, il a été interrogé sur l’affaire Kyrie Irving. Les deux ont gagné un titre ensemble, ils se sont séparés, puis réconciliés, et pendant tout l’été, on a évoqué des retrouvailles aux Lakers. Jusqu’à présent, on n’avait pas entendu de joueurs s’exprimer sur la polémique Irving, et son partage d’un film antisémite.

« Il s’est excusé mais il a cause du tort »

« Moi personnellement, je ne tolère aucune haine, quelle qu’elle soit. D’aucune race. Qu’il s’agisse des communautés juives, des communautés noires, des communautés asiatiques… Vous savez où je me situe » répond LeBron James à la presse. « Et c’est en partie pour cette raison que nous n’avons pas diffusé l’épisode The Shop (ndlr : avec Kanye West), et que nous l’avons retiré des archives. Parce qu’il y avait une conversation haineuse. Et je ne cautionne pas ça. Il n’y a pas de place dans ce monde pour ça. Personne ne peut en tirer en profit et je crois que ce que Kyrie a fait a causé du tort à beaucoup de gens. Certes, hier ou aujourd’hui, il s’est excusé, mais il a causé du tort et je pense que c’est malheureux. Ne vous mettez pas en position de nuire aux gens quand il s’agit de votre voix ou de votre plateforme ou de quoi que ce soit. Donc peu importe la couleur de votre peau, votre taille, votre position. Si vous faites la promotion ou si vous dites des choses nuisibles à une communauté, des choses qui font mal aux gens, alors je ne le respecte pas, et je ne le tolère pas. »

« J’espère qu’il a conscience que ce qu’il a dit était blessant pour beaucoup de gens »

Puisqu’il connaît très bien Kyrie Irving, comment envisage-t-il la suite pour son ancien coéquipier ?

« Je ne sais pas… Parce qu’au final, Kyrie est maître de son destin. Il se montre devant les médias et parle. C’est un homme et il vient d’une belle famille. J’adore ce gamin. Il n’est plus un gamin. Il a 30 ans. Il l’a dit l’autre jour dans sa conférence de presse, et je me suis dit que c’était fou… Je ne sais pas quelle voie et quelles étapes il emprunte mais il s’est excusé pour ce qu’il a dit et j’espère qu’il a conscience que ce qu’il a dit était blessant pour beaucoup de gens. En tant qu’humain, aucun d’entre nous n’est parfait, mais j’espère qu’il comprend que ce qu’il a fait et ses actions ont simplement blessés beaucoup de gens. Je n’ai pas vraiment creusé le sujet, mais j’ai conscience de ce qui se passe lorsqu’on fait du mal à quelqu’un. C’est juste du bon sens. »