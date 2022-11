Le MVP de la nuit | Luka Doncic et ses nouveaux tours de magie

La chasse au Chamberlain se poursuit pour Luka Doncic puisque le Slovène signe cette nuit un 8e match de suite à 30 points et plus pour débuter la saison. Wilt Chamberlain est intouchable avec ses 23 matches d’affilée, mais Luka Doncic ne faiblit pas avec ses 35 points inscrits contre les Raptors. Comme d’habitude, la star de Dallas a noirci le reste de la feuille avec 8 rebonds et 6 passes, et la première chose qu’on retient, c’est son adresse générale : 10 sur 15 aux tirs, 3 sur 6 à 3-points, 12 sur 14 aux lancers-francs. C’est très, très, très propre !

Mais ce qu’on retient aussi, ce sont deux nouveaux tours de passe. Le premier, en première mi-temps, c’est un « spin move » en dribblant entre deux défenseurs, pour offrir une passe aveugle dans le corner à Tim Hardaway Jr. Il faut revoir le ralenti pour comprendre par où est passé le Slovène.

« Je me demande même s’il ne se surprend pas lui-même »

Puis il y a ce panier complètement fou en 3e quart-temps quand il enchaîne de nombreux dribbles entre les jambes face à un mur de Raptors, pour finalement lâcher un fadeaway « Ave Maria » qui fait filoche. Le genre de panier qui écoeure un adversaire.

« Il a tout fait ce soir ! » s’enflamme Jason Kidd. « Il a dribblé huit fois entre ces jambes, non ? Quand il a pris ce petit floater, je me suis marré car il est le seul à pouvoir faire ça. Il y a aussi ce spin move qu’il fait juste devant moi. Il surprend beaucoup de gens, et je me demande même s’il ne se surprend pas lui-même. »

La réponse avec l’intéressé : « Oui, parfois… Mais il y a tellement d’actions… Sur mon tir, la balle m’échappe un peu, et je ne sais pas comment j’ai fait pour le mettre. Ces actions sont marrantes. Plus tard, on va les revoir à la télévision. Tout le monde va en parler. »

Effectivement, on les revoit depuis ce matin. En boucle.