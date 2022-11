Le rebond offensif, l’arme fatale des Bucks

Après presque trois semaines de compétition, les Bucks n’ont toujours pas perdu. Sept matches, sept victoires, avec notamment un énorme Giannis Antetokounmpo qui tourne à 33.6 points de moyenne et une défense de fer, symbolisée par Brook Lopez.

Pourtant, offensivement, les champions 2021 ne montrent pas un niveau de jeu impressionnant. Ils sont par exemple à seulement 32 % de réussite à 3-pts. « Certains soirs, on ne va pas mettre nos tirs primés », prévient Mike Budenholzer à The Athletic. « Il faut alors trouver des façons de gagner les matches. »

Ce fut le cas contre les Pistons dernièrement. Le Grec et sa bande ont été incapables de mettre dedans à l’extérieur pendant la majorité de la partie, mais ils ont conservé leur avance sans trembler. Comment ? Parce que les joueurs de Detroit ont perdu beaucoup de ballons déjà, mais surtout avec les 15 rebonds offensifs gobés durant la rencontre.

Ce n’est pas un accident puisque les Bucks ont décidé de mettre l’accent sur ce domaine cette saison. « On a insisté là-dessus », confirme Jrue Holiday. Les chiffres le prouvent : les deux dernières saisons, ils prenaient 10 rebonds offensifs par match, alors que cette saison, ils pointent à 13 de moyenne.

Outre les intérieurs naturellement, qui sont les plus proches du panier, on voit donc les extérieurs davantage se diriger vers le cercle une fois le shoot tenté.

« C’est une façon de faire des efforts. Les arrières ne vont sans doute pas avoir la balle, mais il faut essayer », explique Bobby Portis, meilleur rebondeur offensif de l’équipe avec trois prises par match. « On a besoin de ces efforts-là », poursuit Brook Lopez. « On ne voit pas ça dans les statistiques, mais on a beaucoup de joueurs qui les font ces derniers matches. La balle reste ainsi vivante. »

Des shoots ouverts pour les Bucks, de la fatigue supplémentaire pour les adversaires

Le gros du travail est évidemment effectué par Portis et Lopez. Ce dernier attire les intérieurs adverses, qui doivent parfois s’y mettre à plusieurs pour le gêner et l’empêcher de prendre le rebond offensif.

« S’il ne peut pas avoir la balle, il la pousse vers le milieu du terrain et on relance l’attaque. Il est bon dans cet exercice car il est tellement grand, bien plus que moi. Il voit bien à qui il peut lancer la balle », constate Portis. « Pour essayer de le bloquer, il faut deux ou trois joueurs », remarque Holiday. « Donc on peut avoir ensuite des tirs primés ouverts. »

En gobant 13 rebonds offensifs par match, les troupes de Mike Budenholzer s’offrent ainsi autant de possessions supplémentaires, pour marquer encore plus de points et compenser un manque d’adresse.

« C’est évidemment une bonne chose pour l’équipe d’avoir des possessions de plus, des shoots à 3-pts ouverts, on en aura besoin dans les grands matches, dans les moments importants », se réjouit et annonce Portis. « Certains shoots ne tomberont pas dedans, mais avoir les rebonds offensifs, c’est positif pour tout le monde. »

Même si les tirs ne trouvent pas la cible, pour Brook Lopez, ce travail de l’ombre et cette pression sur les adversaires auront un effet bénéfique en dernier quart-temps. « Si on continue de marteler encore et encore, les gars seront fatigués et ça va finir par payer, pas en premier, deuxième ou troisième quart-temps, mais en fin de match. En adoptant cette mentalité, on s’est amélioré. »