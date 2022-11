Bloqué sur le banc, Dario Saric ronge son frein

L’absence de Deandre Ayton, suite à sa blessure à la cheville, n’a pas changé grand-chose pour Dario Saric. L’intérieur de Phoenix est toujours bloqué sur le banc depuis le début de saison et il n’a foulé les parquets que deux matches et sept minuscules minutes au total.

Forcément, après une saison blanche suite à sa blessure aux ligaments croisés des Finals 2021, c’est frustrant…

« Ce n’est pas facile », reconnaît le Croate de 28 ans, pour l’Arizona Republic. « On ne veut pas que ça dure trop longtemps. J’arrive dans les meilleures années de ma carrière donc je veux jouer. C’est dur. Je ne vais pas mentir et dire que c’est facile à vivre. Je viens à la salle pour bosser dur, rester en bonne forme et attendre ma chance. »

Contre les Wolves, Monty Williams a utilisé Dario Saric pendant cinq minutes, pour apporter un peu de taille et ne pas laisser Torrey Craig s’occuper de Naz Reid. « C’était bon de jouer un peu », confie le joueur. « De sentir un peu le parquet, de voir le public. »

Il aurait même pu rester davantage sur le terrain car son coach a confié avoir commis une erreur. « J’aurais dû faire entrer Dario plus tôt face à Naz », analyse l’entraîneur des finalistes 2021. « Ils ont évolué avec deux grands et Naz s’est retrouvé face à un petit. C’est ma faute, j’aurais dû lancer Dario. »

L’occasion est passée. Et avec le futur retour de Deandre Ayton, qui pourrait rejouer ce vendredi contre Portland, plus un secteur intérieur fourni (Bismack Biyombo, Jock Landale), sans oublier la montée en puissance d’un Cameron Johnson, Dario Saric va sans doute avoir du mal à jouer de manière régulière cette saison.