Cam Johnson monte en puissance pour les Suns

Jae Crowder ? Il est en passe de devenir un lointain souvenir pour les fans des Suns avec les performances de Cam Johnson. Ce dernier, propulsé titulaire en raison du départ attendu de son coéquipier, améliore soir après soir son record de saison. Après 16 points face aux Pelicans, 19 contre les Rockets, il vient d’en passer 29 aux Wolves.

L’ailier met cette belle sortie sur le compte d’une « bonne session de shoots, mon tir était bien en place durant tout l’échauffement. J’ai raté mes deux premiers tirs (pendant le match) mais les gars me trouvent. Je suis resté dedans et ça a commencé à rentrer. J’essaie juste de garder mon rythme tout au long du match. Je reste agressif mais ça aide aussi quand on a de bons coéquipiers autour de soi. »

Ça aide aussi d’être capable de déclencher avec autant de facilité, et aussi proprement, en sortie d’écran ou en transition, en première intention, derrière la ligne à 3-points. Il s’est d’ailleurs rapproché de sa meilleure marque en carrière depuis cette distance (9/12 en mars dernier) avec un excellent 7/11 de loin.

« Il a cette capacité mais, je ne cesse de le dire, il est plus qu’un shooteur. Il a la capacité en attaque de faire des choses à proximité du panier, à mi-distance »

En plus de ses 29 points (10/17 au total), il a cumulé 3 passes, 3 interceptions mais également 1 contre. Une performance complète pour lui qui a également dû se coltiner Karl-Anthony Towns (24 points, 10 rebonds et 7 passes) en défense. « C’est le genre de défi que j’aime beaucoup », assure-t-il.

« Je crois qu’il est de plus en plus à l’aise dans ce rôle. Il a vraiment été très bon dans le combat pour s’assurer que (Towns) ne se place pas là où il voulait, au démarrage des actions. Ensuite offensivement, il a été très agressif », juge Monty Williams à propos de son meilleur marqueur de la soirée.

« Après la deuxième partie du premier quart-temps, on lui a dit : ‘Mec, vas-y’. Tout le monde lui a dit de shooter et il a enchaîné ce soir. Il a cette capacité mais, je ne cesse de le dire, il est plus qu’un shooteur. Il a la capacité en attaque de faire des choses à proximité du panier, à mi-distance. C’est un très bon passeur. On veut qu’il joue librement et c’est ce qu’on a vu ce soir », complète le coach, particulièrement fier de son joueur.