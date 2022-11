Phoenix reçu 5/5 face à Minnesota

Privés de Deandre Ayton, les Suns craignaient la venue des tours jumelles du Minnesota. Mais Phoenix a fait corps à domicile, pour remporter une cinquième victoire de suite (116-107) grâce à une belle prestation de Cam Johnson (29 points à 7/11 à 3-points).

Ça partait bien pour Minnesota pourtant, avec un gros contre de Rudy Gobert sur Devin Booker, conclu de l’autre côté par un alley-oop entre Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards. Mais un 14-2 des Suns propulsé par l’adresse de Cam Johnson va s’ensuivre, beaucoup trop pour le seul Edwards, auteur de 9 des 12 premiers points de son équipe.

Derrière à la pause (54-47), les Wolves vont prendre un bel éclat au retour des vestiaires. Un 20-9 en l’occurrence pour démarrer le troisième quart, derrière Johnson et Booker, mais aussi Biyombo qui se signale au contre et au dunk (74-56) !

Anthony Edwards ramènera bien ses troupes à -2 après deux tirs à 3-points consécutifs à 8 minutes de la fin mais Cam Johnson, puis Chris Paul, vont définitivement mettre le couvercle pour les Suns qui s’imposent à domicile, pour leur sixième victoire en sept matchs en ce début de saison (116-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Phoenix déjà bien rodés. Invaincus à domicile avec cinq victoires en autant de matchs, les Suns ont pour le coup engrangé une cinquième victoire consécutive hier soir. Avec un scoring bien réparti et une grosse adresse aux tirs (46% dont 39 à 3-points), les hommes de Monty Williams se sont logiquement imposés face à des Wolves qui manquent précisément du vécu et des habitudes qu’ont développés les Suns ces deux dernières saisons. À venir, deux rencontres de suite face à Portland, la seule équipe qui a fait chuter Phoenix cette saison…

– Des Wolves toujours en repérages. Tout juste à l’équilibre au bilan, avec quatre victoires pour autant de défaites, Minnesota n’a pas encore trouvé son rythme de croisière, c’est peu dire. En pleins tâtonnements, les Wolves concèdent encore trop de points et manquent clairement de cohésion. Un chantier de taille, encore en cours : « On essaye encore de se sortir de situations baroques », expliquait Chris Finch après le match. « Nos gars font ce qu’ils peuvent mais on apprend de nouvelles habitudes. On aide parfois encore trop en défense quand [Rudy] est sur le terrain. On n’est pas assez bon sur la défense en transition. Mais si on peut fixer ces problèmes, on peut être une défense encore plus rugueuse. »

– Aucun panier pour Rudy Gobert. Le Français inscrit 7 points sans le moindre panier. Le Français n’a shooté qu’une fois, et le plan des Suns a très bien fonctionné.

TOPS/FLOPS

✅ Cam Johnson. Depuis son match raté contre les champions en titre de Golden State (un 3/11 aux tirs), l’ailier a réglé la mire. Il a enchaîné deux matchs à 16 puis 19 points avant de faire parler la poudre cette nuit, avec une prestation de haute volée à 29 points à 10/17 aux tirs dont 7/11 à 3-points.

✅ Chris Paul. En bon vétéran, il se sert encore de ce début de saison pour régler son jeu, et son tir notamment. Maladroit jusqu’à présent (35% aux tirs dont 24% derrière l’arc), CP3 a cependant réussi un grand match hier soir. Un double-double à 15 points et 12 passes, plus 8 rebonds, 3 interceptions et une seule balle perdue !

✅ ⛔ Anthony Edwards. Motivé en début de match par son duel face à Devin Booker, qu’il a globalement bien tenu défensivement, il a fini par être trop maladroit lui aussi (à 8/21) pour 24 points et 6 rebonds. On retiendra tout de même qu’il a été le plus entreprenant.

⛔ Devin Booker. A l’inverse de Chris Paul, Devin Booker réalise lui un début de saison pétaradant, mais l’arrière All Star des Suns était dans un soir sans. Auteur de 18 points en 18 tirs tentés (6 réussites seulement), il n’a pas dominé comme à son habitude. Il a néanmoins apporté 7 rebonds et 5 passes.

LA SUITE

Minnesota (4-4) : réception de Milwaukee, vendredi.

Phoenix (6-1) : réception de Portland, vendredi.