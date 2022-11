Tobias Harris attendu pour compenser l’absence de James Harden

« Ouais, Tobias devrait shooter plus », réclamait Joel Embiid la semaine dernière. Le pivot estimait que Tobias Harris, ainsi que Tyrese Maxey, devraient davantage profiter des prises à deux, voire à trois, qu’il subit pour shooter derrière l’arc. Par la force des choses, le vœu du leader des 76ers va bientôt être exaucé concernant le volume de tirs de l’ailier.

James Harden absent pendant un mois, l’ancien joueur des Clippers devrait mécaniquement récupérer des responsabilités dans l’attaque des Sixers. On rappelle que le trio Embiid – Maxey – Harden carbure à plein régime depuis le début de saison. Les trois hommes tournent tous à 22 points de moyenne ou plus.

Tobias Harris, qui dispose pourtant du meilleur salaire de l’équipe (37.6 millions de dollars) ? Seulement 13 points de moyenne et une dizaine de tickets shoots par match. Sa plus faible moyenne depuis plus de dix ans.

« De tous les membres de l’équipe, il est celui qui doit le plus s’habituer à ne pas toucher le ballon autant qu’il le faisait par le passé. Je crois que c’est vraiment ce qu’il essaie de faire », décrivait Doc Rivers à la sortie du dernier match de son équipe, face aux Wizards. Plutôt régulier dans son rôle et adroit (48% aux tirs dont 45% de loin), son ailier-fort venait de signer un match complet à 16 points (6/12), 9 rebonds et 4 passes.

Le servir au poste

« On veut toujours le trouver au poste lorsqu’il a un duel favorable », poursuivait le coach dont le joueur a bien récupéré quelques ballons poste bas ce soir-là mais, de façon générale, a eu plus de mal à sanctionner près du cercle. Le joueur de 30 ans a semblé presque plus à l’aise dans ce rôle de « catch-and-shooter » derrière l’arc. Mais l’absence du barbu devrait lui permettre de ré-afficher une palette offensive plus complète.

« On sait qu’on a de gros problèmes à gérer avec Joel, James et Tyrese Maxey. Ils sont excellents. Les gens ne parlent pas assez de Tobias Harris, c’est un joueur formidable », remarquait Rick Carlisle après la déplacement des Pacers à Philadelphie, durant lequel l’ailier-fort avait égalé sa meilleure sortie de l’année (18 points).

Interrogé sur son sentiment d’être sous-estimé ou non par les défenses adverses, Tobias Harris avait souri : « De temps en temps. Cela dépend de la personne à qui vous demandez. Si Coach Carlisle a dit ça, c’est une personne plutôt bien placée pour le dire. Je le prends comme un compliment, j’apprécie. »