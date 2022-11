Un mois d’absence pour James Harden, blessé au pied !

Alors qu’ils doivent déjà jongler avec les absences de Joel Embiid, malade, les Sixers doivent désormais composer avec la blessure de James Harden, leur second meilleur joueur.

ESPN rapporte ainsi que le MVP 2018, victime d’une élongation au tendon de son pied droit, manquera (vraisemblablement) un mois de compétition.

Une annonce qui sonne évidemment comme un coup dur pour les hommes de Doc Rivers, auteurs d’un début de saison mitigé (seulement quatre victoires en neuf matchs), et qui devront se réorganiser autour de Joel Embiid, Tyrese Maxey et Tobias Harris, pour faire « oublier » les 22 points, 7 rebonds et 10 passes décisives de moyenne de James Harden.

D’autant que le calendrier à venir sera loin d’être aisé pour Philadelphie, d’ici décembre : Suns, Hawks (x3), Bucks, Nets, Wolves ou encore Cavaliers…