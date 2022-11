Vassilis Spanoulis est optimiste sur l’arrivée de coachs européens en NBA

« Comme je le dis à mes amis proches, je ne suis pas né dans le ventre de ma mère mais dans un ballon de basket. » C’est dire si Vassilis Spanoulis était fait pour jouer, ou bien ne pas être très loin du ballon orange. Aujourd’hui âgé de 40 ans, la légende du basket grec n’est toutefois plus sur les terrains depuis une dernière virée avec l’Olympiacos lors de la saison 2020/21.

Reconverti dans le coaching, il est depuis cette année à la tête de Peristeri, qui évolue dans le championnat grec. Le triple vainqueur de l’Euroligue (2009, 2012 et 2013), qui a grandi en admirant les exploits de Michael Jordan ou des légendes locales comme Nick Galis et Panagiotis Giannakis, a déjà une philosophie en tête niveau coaching.

« Avec le tempo du jeu et la rapidité avec laquelle le basket évolue, il faut parfois oublier les consignes et laisser les joueurs s’exprimer », formule-t-il dans une interview pour Basketnews.

Donner de la liberté aux joueurs est déjà un principe clair en NBA, sans doute plus qu’en Europe. Et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les coaches européens ont tant de mal à se faire une place dans la Grande Ligue.

« Dix fois » plus vrai en NBA

La NBA, où il a joué une trentaine de matchs avec les Rockets en 2006/07, Vassilis Spanoulis n’y pense évidemment pas encore en tant que coach. « Mais c’est sympa de voir des coachs européens y aller. Mon opinion est qu’on doit comprendre qu’il y a un autre monde là-bas. Si je dis que le basket européen a changé et que les joueurs jouent davantage selon leur instinct et leur talent, ce qui signifie que vous ne pouvez pas avoir le même impact en tant qu’entraîneur qu’avant, en NBA, c’est dix fois plus vrai. »

Au-delà de cette liberté accordée, la clé selon lui est de trouver la bonne alchimie entre les bons joueurs. Et c’est davantage sur ces aspects, de personnalités, d’éthique de travail ou d’inspiration, que l’entraîneur, en bon gestionnaire donc, peut avoir son importance. Plus que sur le jeu en tant que tel.

Dans leur club respectif, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et Nikola Jokic sont de bons exemples de joueurs à qui on donne une marge de manœuvre maximale. Très fier du premier cité, son compatriote, Vassilis Spanoulis considère que la présence de ces trois joueurs pourrait faciliter à terme la venue de coachs européens en NBA.

« Bien sûr, on ne met pas de côté Steph Curry, Kevin Durant et toutes les autres superstars. Mais on est fiers de voir des Européens être des ‘franchise players’ et mener leur équipe dans la ligue. Cela pourrait peut-être devenir un pont pour que plus de coachs européens aillent là-bas dans le futur » espère-t-il ainsi.

Credit photo FIBA