Ergin Ataman : « Ils me disent que je serais assistant en NBA pour quelques années »

Vasilije Micic, Ergin Ataman, même destin ? Alors que la star du Efes a préféré tourner le dos à la NBA, notamment pour ne pas être réduit à un rôle secondaire, son coach, à qui on prêtait pourtant des intentions d’accepter un poste d’assistant, semble prendre le même chemin.

« Il y a moins de chances que j’atteigne mon objectif d’aller en NBA parce que je vois la NBA comme un autre monde. Aucun entraîneur européen n’est jamais passé de l’Europe à la NBA en tant que coach principal. Il n’y a pas d’histoire de ce genre, zéro », constate le coach turc.

Ce dernier prend l’exemple du Serbe Igor Kokoskov (naturalisé américain) qui a brièvement eu sa chance le temps d’une saison avec les Suns en 2018-2019. « Mais il est allé là-bas il y a 20 ans, il s’est installé et a travaillé comme assistant pendant des années », rappelle son homologue en référence à l’arrivée dans la ligue de Kokoskov dès 2000 qui s’est suivie par… 17 saisons (Clippers, Pistons, Suns…) à assister des coaches.

Ergin Ataman cite également David Blatt, le coach des Cavs au moment du retour de LeBron James à Cleveland. « Mais Blatt est un Américain (ndlr : et de nationalité israélienne) après tout », note le Turc. Celui-ci, pourtant double vainqueur de l’Euroleague, ne se fait donc pas d’illusion sur le sort qu’il l’attendrait en faisant le grand saut vers la ligue.

Des contacts peu concluants

« J’ai eu des contacts avec quelques équipes cette année. Ils disent toujours qu’il faut d’abord entraîner ici pendant un certain temps. D’accord, j’en suis conscient, mais ils disent toujours : ‘La NBA est une ligue centré sur les joueurs. Les entraîneurs sont prépondérants en Europe. On ne pense pas que tu puisses gérer une équipe ici.’ Ils ne le disent pas exactement comme ça, mais on peut le sentir dans leurs propos », rapporte le technicien de 56 ans.

Le sélectionneur turc, qui travaille en ce moment avec trois représentants de la grande ligue (Cedi Osman, Furkan Korkmaz et Alperen Sengun), serait honoré à l’idée d’être le premier Européen à être nommé « head coach » sans passer par un rôle d’assistant. Mais cela ne semble pas être pour aujourd’hui…

« Je dis toujours que je n’hésiterais pas si une offre vient d’une équipe NBA, mais ils n’ont pas une telle intention. Ils disent simplement : ‘Tu seras assistant ici pendant quelques années.’ C’est ce que (Ettore) Messina a fait. Il est allé voir (Gregg) Popovich et a été assistant pendant quatre ou cinq ans, mais il n’a pas reçu d’offre. Donc franchement, je trouve ça difficile. Mais si quelqu’un le veut, on peut s’asseoir et en discuter », termine le coach.