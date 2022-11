Pour Marcus Smart, le départ d’Ime Udoka aux Nets « n’a pas de sens »

Sauf revirement de dernière minute, Ime Udoka va s’asseoir sur le banc de touche des Nets, et ainsi reprendre sa carrière d’entraîneur. Finaliste NBA dès sa première année comme « head coach », le technicien s’était fait suspendre par les Celtics pour avoir entretenu une relation avec une employée de la franchise. Placé à l’écart du groupe pour toute la saison, il va finalement entraîner dès cette saison, et Marcus Smart ne cache pas sa déception de le voir officier ailleurs.

« Son nom a été calomnié et trainé dans la boue et on disait qu’il ne serait probablement plus jamais entraîneur » rappelle le meneur des Celtics au Boston Globe. « Quelques mois plus tard, il va peut-être devenir l’entraîneur de l’un de nos plus grands rivaux… C’est difficile. Cela n’a pas de sens. Mais on ne peut rien y faire… Nous devons contrôler ce que nous pouvons et j’aime l’équipe ici. J’aime le staff. J’aime Joe [Mazzulla] ».

Clairement, Marcus Smart aurait préféré que Ime Udoka reste, et soit même en poste.

« Évidemment, nous aimerions qu’il soit là » poursuit-il. « Nous n’avons aucun contrôle sur ça. Ça craint vraiment. J’imagine qu’on jugeait que ce qu’il s’était passé était suffisant pour qu’il ne soit pas l’entraîneur ici. Mais je suppose évidemment que ce n’est pas suffisant pour l’empêcher de coacher ailleurs. »

Pour sa part, Jaylen Brown est surtout ravi de voir qu’un coach noir va retrouver un emploi. « Je suis simplement heureux de voir qu’un coach noir retombe sur ses pieds car j’ai vu des situations du genre où ce n’était pas le cas. »