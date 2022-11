Matt Ryan, héros improbable des Lakers

Joli conte de fées la saison passée quand les Celtics lui ont offert un « two-way contract » alors qu’il vivotait auparavant en travaillant dans un cimetière à New York ou en délivrant des repas pour Uber Eats, Matt Ryan est désormais passé chez l’ennemi intime, de l’autre côté du pays, à Hollywood chez les Lakers.

En vue durant la présaison, avec notamment un match à 20 points (à 6/9 à 3-points) pour battre les Warriors, Matt Ryan a encore brillé, en rentrant le tir de l’égalisation des Lakers face à La Nouvelle-Orléans.

Un sacré miracle !

Bien mal embarqués après avoir raté cinq tirs consécutifs dans la dernière minute et demie du match, les Lakers étaient même donnés pour morts alors que le rookie australien de Louisiane, Dyson Daniels, se dirigeait vers la ligne de lancers avec moins de deux secondes encore à jouer.

Mais, petit miracle, après les deux lancers ratés par Dyson Daniels, Los Angeles était encore vivant. Sur la remise en jeu effectuée par Austin Reaves, c’est Matt Ryan qui hérite du cuir pour une ultime prière. À ce moment-là, il en était à 2/8 derrière l’arc, avant de réussir le tir de l’égalisation pour arracher la prolongation !

« Quand il s’agit de tirer, ma confiance est inébranlable », affirme-t-il sur ESPN. « Je ne serais pas là si ça n’était pas le cas. »

Bien qu’il termine à 4/11 aux tirs pour 11 points au final, Matt Ryan est tout pardonné après son tir ultra important pour arracher une deuxième victoire de suite. Le « journeyman » s’est même senti comme LeBron James avec la nuée de journalistes autour de lui dans les vestiaires en après match.

« La seule chose qui aurait rendu le tir plus difficile, c’est si la défense avait été plus proche de moi, ou si la passe avait été déviée. La passe a été très propre et la défense était suffisamment loin pour que je puisse armer mon tir sans problème. Pour un shooteur, si tu arrives à planter tes appuis et que tu vois le cercle, c’est tout ce que tu peux demander » explique-t-il ainsi.

Des Lakers enfin lancés ?

Avec Anthony Davis, Patrick Beverley et LeBron James comme autres options sur la remise en jeu, le staff des Lakers avait envisagé plusieurs options. Mais celle de Matt Ryan a finalement été la bonne, sur une passe magistrale d’Austin Reaves qui a envoyé un missile millimétré traverser tout le terrain dans l’angle opposé.

« Je pensais en mon for intérieur que [les Pelicans] savaient que Matt était une de nos options pour tirer et je pensais donc l’utiliser en leurre pour quelqu’un d’autre », a révélé Darvin Ham après coup. « Mais l’action était clairement dessinée pour lui. Austin a envoyé une passe de dingue ! »

Portés par leur public aux anges, les Lakers ont ensuite fait le travail sérieusement en prolongation, afin d’assurer ce deuxième succès de rang qui doit définitivement lancer leur saison après cinq défaites de suite !

« On ne méritait pas de gagner ce match. Bravo aux Lakers, ils ont fait ce qu’il fallait pour l’emporter », a déclaré Willie Green, beau perdant.

La prochaine étape pour les Lakers sera la réception du Jazz ce vendredi, la grosse surprise de ce début de saison à 6 victoires en 9 matchs. Pour continuer à remonter la pente dans la conférence Ouest !

« On doit simplement garder cette sensation », conclut Anthony Davis, auteur d’un gros match à 20 points, 16 rebonds et 4 contres. « On doit continuer à se battre, à rester dans l’instant présent pour se souvenir de ce qu’on ressent après ces victoires. On veut continuer comme ça. On commence à trouver notre rythme, à trouver nos rotations, et des situations où on peut être très fort. On commence à assembler tous les éléments. »