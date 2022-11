Gary Payton II doit encore patienter avant de commencer sa saison

Les Blazers ont parfaitement commencé la saison, avec cinq victoires en six matches, et pourtant, Gary Payton II n’a pas encore débuté avec sa nouvelle équipe.

L’arrière, champion avec les Warriors en juin, a été opéré cet été pour un problème au niveau des muscles de la sangle abdominale. Ce qui a provoqué son absence pour les premiers matches.

Et ça va encore continuer quelques jours au moins annonce notre confrère Chris Haynes. Le fils de Gary Payton ne commencera en effet sa saison que, au mieux, le 15 novembre face aux Spurs. Si c’est le cas, il aura alors manqué 13 matches.

Portland Trail Blazers guard Gary Payton II (abdominal surgery) will make his season debut at the earliest on Nov. 15 against the San Antonio Spurs, league sources tell @NBAonTNT.

