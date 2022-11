La carrière de Thomas Heurtel en Équipe de France est « terminée »

Quatre-vingt-dix-neuf (99) sélections, et pas une de plus. À 33 ans, Thomas Heurtel ne rejouera plus en Équipe de France. C’est en tout cas ce que vient de déclarer Jean-Pierre Siutat dans les colonnes de L’Équipe, mettant fin à tout suspense à ce sujet.

Une annonce qui fait suite à la décision du meneur français de s’engager avec le Zénith Saint-Petersbourg, après l’EuroBasket, alors qu’il avait pourtant signé une attestation sur l’honneur, stipulant qu’il n’était pas engagé ou ne s’engagerait pas avec un club russe ou biélorusse durant toute la durée du conflit avec l’Ukraine…

« Concernant Thomas [Heurtel], à qui on avait clairement présenté les choses, il n’a pas respecté son engagement. À date, pour moi, je considère qu’il n’y sera plus. C’est terminé », livre le président de la FFBB.

Par conséquent, sauf retournement de situation, Thomas Heurtel aura disputé (et perdu) contre l’Espagne le dernier match de sa carrière internationale.

Une carrière démarrée en 2013, au cours de laquelle il a raflé quatre médailles en neuf ans : l’or à l’Euro 2013, le bronze à la Coupe du monde 2014, l’argent aux Jeux olympiques 2020 et encore l’argent à l’Euro 2022.

Par ailleurs, Jean-Pierre Siutat a aussi indiqué qu’il sera possible de « discuter de ceux déjà en Russie qui n’avaient pas signé l’attestation ». Sous-entendant que Livio Jean-Charles (CSKA Moscou) et Louis Labeyrie (Unics Kazan) n’ont quant à eux pas encore dit adieu aux Bleus…