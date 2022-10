Les critiques sur son départ en Russie ? Thomas Heurtel n’en a « complètement rien à foutre »

Thomas Heurtel a joué ses premiers matchs avec le Zénith Saint-Pétersbourg, en Russie. Une signature qui a beaucoup fait parler car elle exclut le meneur de l’Equipe de France pour les prochaines échéances internationales.

Début août, la FFBB avait en effet annoncé que « les joueurs, joueuses et staffs des Équipes de France ne seraient plus sélectionnables s’ils signent un contrat avec un club russe ou biélorusse, tant que le conflit est en cours ». Pour disputer l’Euro avec les Bleus, Thomas Heurtel avait d’ailleurs signé une attestation sur l’honneur, stipulant qu’il n’était pas engagé ou ne s’engagerait pas avec un club russe ou biélorusse pendant la durée du conflit avec l’Ukraine. Alors que des contacts avec Saint-Pétersbourg existaient déjà.

Thomas Heurtel a-t-il contourné la règle mise en place par la FFBB, en mentant à la fédération, ou celle-ci a-t-elle fermé les yeux afin de disposer d’un créateur précieux pour le championnat d’Europe ?

« Si la FFBB était informée que Thomas Heurtel avait des contacts avec des clubs étrangers, dont russes, à aucun moment elle n’a été informée qu’un contrat avait été signé ou était en cours de signature avec un club russe » assurait la fédération. « Le joueur avait signé l’attestation sur l’honneur, au début du rassemblement de l’Équipe de France, indiquant qu’il n’était pas engagé et n’envisageait pas de signer avec un club russe ou bélarusse. »

Contactés, les agents de Thomas Heurtel nous avaient indiqué n’avoir aucun commentaire à faire, tout en se réservant la possibilité d’exprimer « la vérité sur l’ensemble du processus en fonction de l’évolution des choses ».

Sur Instagram, le meneur de 33 ans a été plus direct…

« Juste pour info, à tous les gens qui m’envoient des messages ou écrivent des commentaires en me critiquant sur ma décision de venir en Russie, ou décision en général, sachez que je n’en ai complètement rien à foutre donc ne soyez pas relou et arrêtez de perdre votre temps. Et s’il vous plaît, surtout achetez-vous une vie ! Merci d’avance. »