La course au MVP | Un effet Euro en NBA ?

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Pour notre première course au meilleur joueur de la saison, nous avons décidé de nous attarder sur ces Européens qui, au sortir de l’EuroBasket, cartonnent de fort belle manière après seulement deux semaines de compétition.

À commencer, bien sûr, par les inévitables Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic, les deux meilleurs marqueurs de la ligue. Attendus au tournant, car considérés comme les grands favoris à la succession de Nikola Jokic, le Grec (33.8 points, 12.8 rebonds, 5.2 passes, 1.7 contre) et le Slovène (36.7 points, 9.5 rebonds, 8.7 passes, 1.7 interception) alignent pour le moment les performances dantesques avec Milwaukee et Dallas. Même si, contrairement à « Luka Magic », le « Greek Freak » ne perd pas, en plus de briller individuellement.

Il n’empêche que Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic ont tous deux brillé, statistiquement parlant, sur les deux premières semaines de la campagne. D’un côté, Giannis Antetokounmpo est devenu le quatrième joueur à démarrer une saison par cinq matchs d’affilée à 20+ points et 10+ rebonds, à 50% de réussite ou plus. De l’autre, Luka Doncic est devenu le sixième joueur à commencer par six matchs d’affilée à 30+ points. Vous avez dit « M-V-P » ?

Les intérieurs à la fête

Autre joueur très en forme au dernier Euro et désormais en NBA : le surprenant Lauri Markkanen, de la toute aussi surprenante équipe du Jazz (six victoires en huit matchs !). Débarqué cet été à Salt Lake City, le Finlandais rayonne comme jamais aux États-Unis et il se positionne clairement comme l’un des prétendants au titre de « Most Improved Player (MIP) », avec ses 22.6 points et 9.3 rebonds de moyenne (à 51% aux tirs)…

En parlant de Utah et de changement de franchise, comment ne pas évoquer Rudy Gobert ? Maintenant chez les Wolves, le Français ne semble pas dépaysé. Toujours meilleur rebondeur de la ligue (14.7 prises), en double-double de moyenne (14.1 points) et efficace en défense (1.7 contre), il réussit pour l’instant plutôt bien son intégration à Minneapolis, où ses coéquipiers –notamment Karl-Anthony Towns– n’hésitent pas à le servir davantage.

Quant au double détenteur de la statuette Maurice Podoloff, Nikola Jokic, il a démarré timidement son exercice 2022/23, qui pourrait être synonyme de triplé pour lui. Mais ce n’est guère surprenant, quand on sait que les Nuggets doivent réapprendre à jouer avec Michael Porter Jr. et surtout Jamal Murray, de retour de blessure. Néanmoins, le Serbe (21.0 points, 11.1 rebonds, 8.4 passes et 1.3 interception de moyenne) reste un joueur de premier plan, essentiel pour son équipe.

Enfin, n’oublions pas non plus de mentionner les belles prestations du vétéran Bojan Bogdanovic dans le Michigan. Également échangé par le Jazz, cet automne, le Croate flambe actuellement aux côtés de Cade Cunningham : 22.8 points de moyenne, à 51% à 3-pts ! Au point de rapidement décrocher une jolie prolongation de contrat de deux ans (et 39.1 millions de dollars), pas plus tard que cette semaine…

L’Europe a encore le vent en poupe

Par ailleurs, nous pourrions aussi citer les bonnes performances de Jonas Valanciunas (Pelicans), Jusuf Nurkic (Blazers), Ivica Zubac (Clippers), Alperen Sengun (Rockets) ou encore Franz Wagner (Magic). Même si, a contrario, certains joueurs déçoivent jusqu’à présent, tels Domantas Sabonis (Kings), Willy (Pelicans) et Juancho (Raptors) Hernangomez, Deni Avdija (Wizards) voire Evan Fournier (Knicks).

En bref, participer à l’EuroBasket 2022 semble (globalement) avoir eu des répercussions positives sur le niveau de jeu de la majorité des joueurs européens. Mieux préparés, car confrontés dès le mois de septembre au plus haut niveau et à des matchs couperets, ils sont ainsi en mesure de s’en servir pour démarrer la saison pied au plancher.

Reste simplement à observer le facteur fatigue, puisqu’il se peut qu’ils s’essoufflent plus tôt que la concurrence. Mais, comme depuis quelques années maintenant, tout porte à croire que cette nouvelle campagne sera placée sous le signe de la domination européenne. En saison régulière, tout du moins…

Course au MVP 2023 : notre Top 5

1 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 6 victoires, 0 défaite – 1er à l’Est.

Matchs : 6 disputés sur 6 possibles.

Stats : 33.8 pts, 12.8 reb, 5.2 pds, 0.5 int, 1.7 ctr et 3.3 pdb en 34 min.

Pourcentages : 59% aux tirs, 29% à 3-pts et 63% aux lancers.

2 – Donovan Mitchell (Cavaliers)

Bilan : 5 victoires, 1 défaite – 2e à l’Est.

Matchs : 6 disputés sur 6 possibles.

Stats : 32.2 pts, 4.5 reb, 7.3 pds, 1.7 int, 0.5 ctr et 4.2 pdb en 39 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 46% à 3-pts et 86% aux lancers.

3 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 3 victoires, 3 défaites – 9e à l’Ouest.

Matchs : 6 disputés sur 6 possibles.

Stats : 36.7 pts, 9.5 reb, 8.7 pds, 1.7 int, 0.5 ctr et 3.0 pdb en 37 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 23% à 3-pts et 78% aux lancers.

4 – Devin Booker (Suns)

Bilan : 5 victoires, 1 défaite – 2e à l’Ouest.

Matchs : 6 disputés sur 6 possibles.

Stats : 29.3 pts, 3.3 reb, 5.5 pds, 1.0 int, 0.2 ctr et 2.7 pdb en 37 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 46% à 3-pts et 85% aux lancers.

5 – Damian Lillard (Blazers)

Bilan : 5 victoires, 1 défaite – 1er à l’Ouest.

Matchs : 5 disputés sur 6 possibles.

Stats : 31.0 pts, 4.8 reb, 4.6 pds, 0.8 int, 0.4 ctr et 3.8 pdb en 35 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 39% à 3-pts et 93% aux lancers.

Mentions : Jayson Tatum (Celtics), Pascal Siakam (Raptors), Ja Morant (Grizzlies), Nikola Jokic (Nuggets), Trae Young (Hawks), Lauri Markkanen (Jazz), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)…