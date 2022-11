James Harden, un record égalé et de la confiance engrangée

Cette nuit, face aux Wizards, James Harden est devenu le 27e meilleur passeur de l’histoire. Dans la même soirée, il s’est permis de dépasser Stephon Marbury et Nate « Tiny » Archibald, et pour cela, il a égalé son record de passes en carrière : 17 !

« Tiny et Stephen Marbury étaient vraiment deux très bons joueurs et des créateurs. Pour moi, il s’agit d’insister, de continuer à pousser, pour essayer de rendre meilleurs mes coéquipiers, de continuer à essayer de faire le bon geste pour qu’il en résulte de bonnes choses. On donne ainsi confiance à tout le monde ».

Joel Embiid absent, James Harden s’est appuyé sur son pote, PJ Tucker, pour punir les Wizards.

« Ce soir, c’était le pick-and-roll. PJ a vraiment fait du bon boulot pour trouver une ouverture. Même si Porzingis fait plus de 2m13, il a trouvé de l’espace, des ouvertures et son « floater » a fonctionné. Il me faut en permanence trouver des moyens pour aider mes coéquipiers et leur faciliter les choses. »

À 21 ans, Tyrese Maxey a tout à apprendre de son prestigieux coéquipier. On lui reproche d’ailleurs de ne pas être assez créatif, et il observe comment James Harden prépare ses matches et punit ses adversaires.

« Il a joué tellement de matches, et il a joué dans tellement de styles différents et dans tellement de grands matchs » admire Tyrese Maxey. « Je pense qu’avec les vidéos qu’il a regardées, il sait où les gars doivent être. Il sait comment choisir ses points, il sait quand attaquer, il sait quand faciliter le jeu. C’est tout simplement génial. Il était notre leader aux points dans le premier quart-temps, en étant simplement agressif, mais j’ai regardé les stats, et il avait déjà fait six ou sept passes décisives dans le premier quart-temps. Il fait donc un peu de tout, et c’est ce dont on a besoin. »

Mais James Harden ne veut pas parler de lui, mais du groupe. Les Sixers ont vite redressé la barre, avec deux victoires acquises sans Joel Embiid, et c’est ce qu’il faut retenir.

« On ne cesse de dire qu’il s’agit d’un travail en cours… On essaie en permanence de trouver des solutions pour tirer le meilleur de notre potentiel. Je suis heureux que nous ayons traversé des moments difficiles. Tout n’est pas génial quand on gagne des matches, et c’est comme ça que ça se passe » conclut-il.