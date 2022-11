Trae Young a vécu un enfer face à la défense des Raptors

Il s’est présenté dans la Scotiabank Arena avec le masque de « Black Panther ». Une fois sur le terrain, Trae Young a pourtant manqué de mordant. Face à des Raptors privés de leur meneur titulaire, Fred VanVleet, la star des Hawks a connu un enfer même.

On a compris dès le premier quart-temps que sa soirée allait être longue. Opposé à un Scottie Barnes beaucoup plus lourd et grand que lui, mais hyper mobile, le meneur a eu beaucoup de mal à trouver ses partenaires dans de bonnes conditions.

À l’instar de cette situation en fin de premier quart-temps où, après un « pick-and-roll » avec Onyeka Okongwu, il a voulu transmettre le cuir à son intérieur avec une passe à une main (gauche). Passe risquée et finalement interceptée par Barnes qui, après la couverture de Precious Achiuwa sur le meneur des Hawks, était revenu couper la ligne.

Un ballon suivi par une contre-attaque à trois contre un et terminé par un dunk du même Achiuwa servi par Barnes. Trae Young a perdu trois autres ballons similaires dans le seul premier quart-temps.

Une intensité née avec Scottie Barnes, qui avait déjà fait parler sa défense cet été, auteur d’un match remarquable dans l’ensemble (21 points à 7/14 aux tirs, 7 rebonds et 8 passes). « Je suis content qu’il ait shooté 14 fois », commence par saluer Nick Nurse, avant d’ajouter : « Mais il a d’abord été super en défense. Il a vraiment donné le ton avec son travail sur Young. Il a donné du rythme en attaque, lâché les ballons pour marquer en transition mais sa défense a été exceptionnelle ce soir. »

La taille des Raptors a fait la différence

Le coach des Raptors précise qu’avant la rencontre, ses hommes et lui avaient parlé de ce challenge que représentait les Hawks du duo Trae Young – Dejounte Murray. « On a parlé du fait de contester toutes les passes et d’essayer de contester les tirs : on l’a bien fait. Ils n’ont pas eu beaucoup de tirs ouverts. On a provoqué 18 ballons perdus et probablement une demi-douzaine de plus juste en déviant les ballon. »

Ces 18 « turnovers » ont été d’autant plus durs à accepter pour les Hawks que leurs adversaires n’en ont perdu que… six. Un différentiel fatal. Cette nuit, la vitesse n’a pas battu la taille car comme le dit Nick Nurse, le facteur centimètres a été clé face à Young. « C’est la taille de notre équipe. Après les ‘switchs’ en défense, on a pu envoyer quelqu’un de grand sur lui, pour le contester en particulier quand il cherchait à trouver un coéquipier avec une passe. »

Résultat, le meneur a non seulement été limité à 14 points à 3/13 aux tirs, avec 10 passes, mais il a surtout perdu 10 ballons en 32 minutes. Un triple-double négatif tandis que certains de ses coéquipiers, comme De’Andre Hunter, ont également eu du mal à se débarrasser d’un O.G. Anunoby tout aussi impressionnant en défense. Il a terminé avec six interceptions alors que les Hawks dans l’ensemble n’ont volé qu’un ballon. « Il peut vraiment être un cauchemar pour les autres », qualifie d’ailleurs Pascal Siakam.

« Une équipe comme celle-ci va vous pilonner, comme elle l’a fait. Ils ont joué avec plus d’urgence. Ils ont joué plus dur, ils nous ont dépassés », énumère Nate McMillan. « On s’est fait botter le cul, on n’était pas prêts à jouer », complète Dejounte Murray. Les Raptors, eux, l’étaient.