Programme TV | Les 13 matches de la semaine sur BeIN Sports

Autour de Mary Patrux, Rémi Reverchon, Xavier Vaution, Jacques Monclar et de leurs habituels consultants, BeIN Sports attaque sa 11e saison comme diffuseur officiel de la NBA. Au menu, l’émission NBA Extra diffusée en direct du lundi au vendredi, un ou deux matches en direct par nuit, mais aussi le Christmas Day, l’affiche Pistons-Bulls à Paris, le MLK Day, le All-Star Week-End, et bien sûr le « play-in », les playoffs et les Finals.

Pour cette troisième semaine, quatre matches très intéressants : Miami – Golden State mardi soir ; LA Lakers – New Orleans mercredi soir ; New Orleans – Golden State vendredi ; LA Lakers – Cleveland en « prime time » dimanche.

Comme d’habitude, les horaires sont ceux de la nuit. Exemple : un match indiqué un lundi à 2h00 sera dans la nuit de lundi à mardi.

Par ailleurs, tous les matches de la nuit sont rediffusés le lendemain à 9h00 et 11h00 sur Bein 1, avant NBA Extra.

Toutes les rencontres sur BeIN Sports 4, 5 et 6 sont en VO.

LUNDI 31 OCTOBRE

Toronto – Atlanta à 00h30 (BeIN Sports 1)

Brooklyn – Indiana à 00h40 (BeIN Sports Max 5)

MARDI 1er NOVEMBRE

Brooklyn – Chicago à 0h30 (BeIN Sports 2)

Miami – Golden State à 00h40 (BeIN Sports Max 4)

MERCREDI 2 NOVEMBRE

New York – Atlanta à 0h30 (BeIN Sports 2)

LA Lakers – New Orleans à 3h40 (BeIN Sports Max 4)

JEUDI 3 NOVEMBRE

Orlando – Golden State à 00h10 (BeIN Sports Max 4)

VENDREDI 4 NOVEMBRE

Boston – Chicago à 1h30 (BeIN Sports 1)

New Orleans – Golden State à 1h40 (BeIN Sports Max 4)

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Orlando – Sacramento à 22h10 (BeIN Sports Max 6)

Charlotte – Brooklyn à 01h00 (BeIN Sport Max 4)

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

LA Lakers – Cleveland à 21h00 (BeIN Sport 3)

Memphis – Washington à 00h10 (BeIN Sport Max 5)