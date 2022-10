Luka Doncic (44 points) est plus magique que le Magic

Après leur craquage dans les grandes largeurs face à Oklahoma City, les Mavs comptaient bien rebondir avec la réception d’une autre franchise largement à leur portée, le Magic.

Porté par un Luka Doncic déterminé à effacer ce vilain souvenir, et auteur d’une première mi-temps dantesque à 30 points, Dallas a réussi à écarter Orlando en passant notamment un 25-8 à cheval sur le troisième et le dernier quart temps (114-105).

Malmenés en début de match, les Mavs ont peu à peu pris le contrôle du match grâce à Luka Doncic donc, mais aussi grâce à leur banc et Tim Hardaway Jr. qui a notamment signé un match à 21 points, dont 12 dans le seul dernier quart-temps.

« C’était un match pour rebondir. C’est encore tôt dans la saison mais on devait s’assurer d’être prêt à répondre », a déclaré Josh Green, auteur de 6 points en sortie de banc. « Il n’y a aucune raison qu’on ne soit pas à 6 victoires et 0 défaite. On a encore beaucoup de marge de progression mais je suis surtout content qu’on ait pu retrouver la victoire. »

Plombés par leur maladresse, symbolisé par Paolo Banchero à 6/21 mais aussi Franz Wagner à 3/12 aux tirs, le Magic n’a pas réussi à tenir le rythme des texans en deuxième mi-temps…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La première mi-temps insensée de Doncic. « Ça se voyait qu’il était prêt à en découdre », a expliqué Jason Kidd après coup. « Il a donné le ton d’entrée de jeu. » Et comment ! En verve dès l’entre-deux, Luka Doncic a permis à son équipe d’essuyer l’orage en début de match, quand le Magic démarrait fort. Insaisissable pour Paolo Banchero, Terrence Ross et tous les autres défenseurs envoyés sur son dos, Luka Doncic a récité son basket sans sourciller, avec moultes incartades jusqu’au cercle pour des paniers faciles. A 16 unités après le premier quart, il en a ajouté 14 en deuxième, pour finir à 44 pions. Et surtout la victoire au bout !

– Fin de série pour Paolo Banchero. Ce n’est pas faute de ne pas avoir tenté, à 6/20 aux tirs, mais Paolo Banchero n’aura pas atteint la barre des 20 points pour la septième rencontre de sa toute jeune carrière NBA. Déjà à 6/18 et 6/19 pour ses deuxièmes et troisièmes matchs, il avait réussi à limiter la casse grâce à sa capacité à aller chercher des points sur la ligne des lancers, mais même là, il a peiné hier soir à seulement 5/8. Il reste donc un ton en-deçà de Elvin Hayes et Oscar Robertson, les deux rookies à avoir fait mieux pour leurs débuts… On ne parle évidemment pas de Wilt Chamberlain qui est hors catégorie.

TOPS & FLOPS

✅ Luka Doncic. Encore allègrement au-dessus de la trentaine de points marqués, il y était déjà à la mi-temps (!), Luka Doncic a enchaîné un sixième match de suite à 30 points ou plus pour ses six premiers matches. C’est le premier joueur de l’histoire à le faire depuis Michael Jordan en 1986 ! Avec 44 unités au final, plus 5 passes et 3 rebonds, il a guidé ses Mavs au succès.

✅ Tim Hardaway Jr. Ce n’est pas encore ça au niveau de l’adresse, avec un petit 5/15, mais le revenant des Mavs commence à retrouver du rythme. La preuve, Tim Hardaway Jr. a réussi son meilleur match de la saison à 21 points, dont un parfait 8/8 aux lancers et 12 de ses 21 points inscrits en dernier quart.

✅ Bol Bol. Titulaire dans un cinq de grande taille, Bol Bol a répondu présent avec son premier double-double en carrière. Auteur d’un match à 16 points, 11 rebonds, plus 3 contres, il poursuit son très bon début de saison.

✅ RJ Hampton. Sans Cole Anthony ni Markelle Fultz (et Jalen Suggs), la ligne arrière du Magic était décimée. RJ Hampton en a profité pour se montrer à son avantage, lui qui avait été pour le moins discret depuis la rentrée. A 15 points, 4 rebonds et 2 interceptions, RJ Hampton s’est rappelé à notre bon souvenir. S’il confirme qu’il peut shooter extérieur, il aura ses minutes avec le Magic…

⛔️ Paolo Banchero. Fin de série pour le rookie du Magic. Après six matchs de rang à 20 points ou plus pour démarrer sa carrière NBA, la 3e plus longue série de l’histoire, il a fini hier soir à 18 points, à 6/20 aux tirs…

LA SUITE

– Magic (1-6) : suite du « road trip » à Oklahoma City mardi.

– Mavs (3-3) : réception du Jazz mercredi.