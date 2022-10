À 23h00, les Celtics accueillent les Wizards, tandis que les Warriors sont à Detroit et les Knicks à Cleveland.

À 00h00, Rudy Gobert et les Wolves sont à San Antonio tandis que Luka Doncic et Dallas vont tenter de se relancer face à Orlando (00h30, beIN Sports Max 5). La soirée commence et se termine à Los Angeles, où les Lakers (02h30) vont tenter de remporter leur premier match. Ce sera face aux Nuggets, alors qu’Anthony Davis est incertain.

Programme complet

20h00 | LA Clippers – New Orleans (beIN Sports 3)

23h00 | Boston – Washington

23h00 | Cleveland – New York

23h00 | Detroit – Golden State

00h00 | San Antonio – Minnesota

00h30 | Dallas – Orlando (beIN Sports Max 5)

02h00 | Phoenix – Houston

02H30 | LA Lakers – Denver