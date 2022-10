À Utah, la superstar, c’est l’équipe !

Quand on n’a pas de « go-to-guy » ou de superstar dans l’équipe, la survie passe uniquement par le collectif. Donovan Mitchell parti, le Jazz n’a plus ce joueur capable de prendre le jeu à son compte dans les moments chauds, et c’est par son jeu de passes et le partage du ballon que Utah s’en sort depuis le début de saison. Nouvelle preuve cette nuit dans la victoire arrachée face aux Grizzlies. C’est la cinquième en sept matches !

« Quand je regarde notre effectif, je vois quelques bons joueurs capables de faire des choses variées » explique Will Hardy. « Mais quand je le regarde, je ne vois pas une tonne de joueurs qui, je pense, sont de grands joueurs sur du un-contre-un en isolation. Mais ce n’est pas ce qui en fait de très grands joueurs ».

Clarkson en créateur

Il en reste tout de même, à commencer par Jordan Clarkson, auteur de 21 points. L’ancien meilleur sixième homme de la NBA a pris la place de Donovan Mitchell dans le cinq de départ, et il n’a pas peur de jouer le un-contre-un en isolation. Mais il n’a pas peur non plus de jouer les meneurs de jeu quand Mike Conley n’est pas là, comme cette nuit. Il n’inscrit pas le moindre point dans les cinq dernières minutes, et pourtant Utah gagne.

« À chaque fois que je sortais du banc ces dernières saisons, j’avais juste besoin d’armer. Je ne faisais que shooter. Mais aujourd’hui, je suis dans une position où je dois créer du jeu » explique Jordan Clarkson, auteur de 6 passes cette nuit. Une métamorphose que n’a pas provoqué son coach. « Je ne le supplie pas de créer. Je lui ai dit que si le match impose qu’il prenne dix tirs de suite, il peut les prendre. Mais je crois qu’il a davantage à nous offrir en attaque, et on a vu quelques passes importantes en fin de match de sa part. »

À l’instar de Jordan Clarkson, tous les joueurs du Jazz ont envie de se faire des passes. Cette nuit, les cinq titulaires terminent à quatre passes et plus. Autre stat : les 23 derniers points du Jazz sont inscrits sur des passes décisives. C’est le jour et la nuit par rapport aux saisons précédentes. Résultat : c’est Kelly Olynyk et Malik Beasley qui font la différence dans le « money time ».

L’efficacité dans le chaos

« En face, il leur faut défendre sur plusieurs situations différentes, des joueurs différents avec des variantes différentes, et c’est difficile… « souligne Kelly Olynyk. « Lorsque vous passez d’un simple écran à une situation de pick-and-roll, tout le monde peut en quelque sorte faire la surcharge et se mettre à ses endroits préférés. C’est difficile de s’en tenir à cela et de ne pas céder à autre chose. C’est donc un hommage à Will (Hardy) et à tout ce qu’il inculque à ce groupe. Et c’est plaisant de jouer ».

En clair, les joueurs adhèrent parfaitement au message de leur jeune coach. C’est en se partageant la balle et en faisant des sacrifices communs en défense qu’on prend du plaisir à jouer. Et c’est comme ça qu’on parvient à être l’équipe surprise de ce début de saison avec cinq victoires pour deux défaites.

« On n’a pas vraiment de joueurs capables de faire toutes les actions » rappelle Kelly Olynyk. « Donc, quand ça devient chaotique, qu’on fait circuler la balle et bouger les joueurs, cela perturbe la défense, et c’est sans doute dans ces moments-là qu’on est à notre meilleur niveau. »