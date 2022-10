Steve Kerr continue de défendre Klay Thompson

Alors que Stephen Curry a besoin de soutien, Klay Thompson a bien du mal à entrer dans sa saison. Cette nuit, dans la défaite à Charlotte, l’arrière All-Star a encore rendu une copie plus que moyenne avec 11 points à 5 sur 14 aux tirs, dont 1 sur 7 à 3-points. Klay Thompson termine avec le plus mauvais +/- de la rencontre : -16 !

« Il n’a joué qu’un seul match en présaison, et dans des conditions normales, ce devrait être la fin de la période des matchs amicaux pour lui » rappelle le coach des Warriors. « Il doit rester sur cette ligne et tout ira bien. »

Et Steve Kerr de rappeler qu’au début de l’année, on trouvait le même type de commentaires sur Klay Thompson lors de son retour à la compétition. Pour le coach de Golden State, c’est une situation équivalente.

« La saison passée, à son retour de blessure, les gens disaient qu’il n’était plus le même. Sauf qu’il a inscrit 30 points et plus à six reprises, qu’il a été très bon en playoffs. Klay a été incroyable ! Il avait eu des soirées compliquées aux tirs, mais Klay avait été épatant sur la fin. Une fois qu’il avait récupéré ses jambes, il avait réalisé des matches énormes. Donc, tout ça va revenir… Il a juste besoin de retrouver ses jambes. »

Pas d’inquiétude chez Steve Kerr, mais tout de même une interrogation : est-ce que Klay Thompson jouera ce soir face à Detroit ? Depuis son retour, en janvier dernier, il est exempté des back-to-back.

On verra ce soir s’il est autorisé à jouer contre les Pistons, ou s’il est encore trop juste physiquement.