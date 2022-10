Tom Thibodeau pas inquiet des soucis d’adresse de RJ Barrett

0/6, 0/3, 3/7, 0/5 puis 1/7. Après cinq matchs, RJ Barrett affiche un très faible 4/28 (14.3%) derrière la ligne à 3-points. Mais pas de quoi inquiéter son coach, Tom Thibodeau, qui lui donne toujours le feu vert.

« Qu’il y aille. S’il est ouvert, qu’il shoote », a répondu l’entraîneur, interrogé sur le sujet après le revers face aux Bucks. « Plus il shoote, plus il sera à l’aise. J’ai totalement confiance en lui. »

Le problème, c’est que RJ Barrett avait déjà connu des problèmes de ce type l’an passé, son adresse tombant notamment de 40% à 34% entre la saison 2020/21 et la saison 2021/22, derrière la ligne à 3-points.

Il avait notamment vécu un début de saison compliqué, à 29% en novembre et 33% en décembre, avant de redresser la barre en janvier (40%) et février (39%), puis de rechuter sur la fin de saison, notamment en mars (31%).

Pas de lien avec la charge défensive ?

À New York, certains se demandent toutefois si ce n’est pas lié à la charge défensive qu’il doit assumer depuis le départ de Reggie Bullock, à l’été 2021. Principal défenseur extérieur de Tom Thibodeau depuis, alors que Jalen Brunson et Evan Fournier sont limités dans ce domaine, il est ainsi l’un des joueurs qui parcourent le plus de distance en défense, derrière seulement Tyrese Maxey, Keegan Murray et Mikal Bridges.

L’entraîneur a trouvé la question « comique », alors que RJ Barrett assure qu’il s’agit juste de trouver son rythme.

« J’ai l’impression d’avoir défendu l’année dernière, et j’ai fini par plutôt bien m’en sortir, en trouvant mon rythme. Je pourrais certainement mieux jouer offensivement mais je sens que mon rythme revient après ne pas avoir joué pendant un certain temps. Mais mon rythme revient lentement à chaque match, donc tout ira bien ».