Jalen Smith prend de la hauteur avec les Pacers

« Ce gros nuage s’est détaché de moi. Tout ce poids s’est envolé et j’ai recommencé à prendre du plaisir. » Jalen Smith résume en quelques mots ce que son arrivée dans l’Indiana représente. C’est ici qu’il commence à s’installer en tant que titulaire après s’être contenté de quelques miettes de temps de jeu au début de sa carrière à Phoenix.

Non pas qu’il ait vécu une mauvaise expérience car il a beaucoup appris auprès des finalistes 2021, notamment au contact d’un joueur comme Chris Paul. Mais le fait est que les Suns voulaient gagner rapidement, sans pouvoir se permettre d’attendre le développement d’un joueur pourtant drafté à la 10e place en 2020.

Résultat : l’ailier fort a été très peu mobilisé par Monty Williams. « Les Suns se sont dits qu’ils avaient une fenêtre de deux ans pour remporter un titre et que le développement d’un jeune joueur, malgré son statut à la Draft, n’était pas une priorité pour eux. Je suis sûr qu’il était déçu. Mais il est aussi assez intelligent pour comprendre que c’est un business », estime Pat Clatchey, son coach au lycée Mount St. Joseph de Baltimore (Maryland).

« Je connais mon fils, c’est un garçon heureux. Voir qu’il ne souriait pas tout le temps m’a dérangé. Je sais qu’il souriait souvent pour ne pas avoir l’air de poser problème. Il a fait face à ce qui se présentait à lui et il a grandi rapidement. Cette situation l’a fait grandir très vite », jugeait récemment son père Charles Smith pour compléter.

Prouver son statut à la Draft

Ce sourire sincère, Jalen Smith semble l’avoir retrouvé depuis son transfert contre Torrey Craig. Après avoir enchaîné de bonnes prestations sur le dernier quart de la saison passée (13 points et 8 rebonds de moyenne), il est reparti encore plus fort cette année avec 14 points et 8.5 rebonds de moyenne, en étant désormais titulaire.

Ses moyennes seraient d’ailleurs plus élevées s’il n’avait pas été touché au visage face aux Spurs, lors du deuxième match de la saison, le contraignant à rejoindre le vestiaire après seulement sept minutes de jeu.

« Il est entré sur le terrain avec une posture et une disposition différentes au tout début du match. Il a peut-être fallu qu’il soit touché au visage lors du dernier match parce que tu vas prendre des coups si tu n’es pas prêt à jouer. Il était prêt à jouer ce soir. Il a été brillant », félicitait Rick Carlisle, à l’issue de son match suivant, face à Detroit, sa plus solide sortie jusqu’ici : 19 points (9/16 aux tirs), 15 rebonds et 3 contres.

C’est exactement le genre de performances qui vient rappeler aux yeux de tous les raisons pour lesquelles l’ancienne star de Maryland a été choisie à la 10e place en 2020.

« Cela prouverait que j’ai été drafté à la position à laquelle je devais être drafté. On s’est demandé pourquoi j’avais été choisi si haut et ‘bla-bla-bla’. Je l’utilise comme une motivation pour prouver pourquoi je méritais d’être là où j’étais, et ensuite essayer de faire mes preuves dans la ligue », affiche ainsi le joueur de 22 ans.