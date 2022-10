Le bondissant Shaedon Sharpe fait le spectacle à Portland

Pour la quatrième fois de la saison déjà, Shaedon Sharpe a dépassé les 10 points. Pour sa première titularisation et face aux Rockets, l’arrière a cumulé 14 points à 7/12 au shoot. Et pour que sa performance ne passe pas inaperçue, il a collé deux gros dunks.

Sur l’un des deux, en début de deuxième quart-temps, il a décollé de très, très loin, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers.

« Ce gamin va être une star », annonce carrément Trendon Watford pour le site du club. « Je ne vais pas mentir, je ne l’ai jamais vu sauter aussi haut. C’était dingue. Ce premier dunk pourrait bien être le dunk de l’année. »

Anfernee Simons, qui a gagné le concours de dunks en 2021, fait la même analyse. « Je n’ai jamais vu un tel saut de ma vie. J’ai vu sa détente au premier entraînement et j’ai compris que je n’étais plus le leader de l’équipe dans ce domaine. Il est bien plus haut que moi. »

Jabari Walker a visiblement préféré le second, un alley-oop avec Keon Johnson en contre-attaque, quelques secondes après sa première envolée.

« C’est surnaturel. Le deuxième était meilleur, à cause du timing. Il fallait savoir où était la balle, car il ne savait pas où elle allait être lancée. Il fallait deviner. Ce n’est pas facile d’attraper la passe lobée d’un joueur en train de tomber. Donc bravo pour la passe aussi, qui était très bonne. »

Plus prosaïque, Chauncey Billups retient surtout la performance globale de son rookie dans la victoire des Blazers. Ce dernier tourne à 9.3 points de moyenne depuis le début de saison.

« Je trouve qu’il a été bon », analyse ainsi le coach. « On est collé à l’écran avec lui, car on ne sait jamais ce qu’il peut réussir. Il a fait deux actions qui ont emballé le public et a été solide globalement. En défense, il a fait du bon boulot, il a respecté les rotations, n’a pas essayé d’en faire trop. Il a été bon. »