Le MVP de la nuit | Tyrese Maxey en mode Allen Iverson

Il y a des soirs comme ça où le panier semble être un « océan » pour reprendre l’expression américaine. C’est ce qu’a vécu cette nuit, Tyrese Maxey, auteur du match de sa vie à Toronto, avec 44 points à 15 sur 20 aux tirs dont 9 sur 12 à 3-points. C’est la deuxième marque de la saison, et aucun joueur n’avait encore inscrit autant de 3-points sur un match. Pour les amateurs de stats insolites, il faut remonter à Allen Iverson pour trouver trace d’un joueur des Sixers qui inscrit 40 points et plus à moins de 22 ans.

« Franchement, je voulais tellement qu’on gagne. Je suis vraiment sérieux » a-t-il réagi. « Je sais combien on peut être bon… Je sais combien on est talentueux, mais il faut que notre talent soit égal à notre énergie et notre ténacité en défense. Ce soir, on savait que ce serait extrêmement difficile sans Joel. Cela oblige chacun à en faire plus, cela oblige chacun à faire des choses qu’il ne fait pas d’habitude. »

Joel Embiid laissé au repos, Tyrese Maxey s’est retrouvé en électron libre d’une formation très « small ball » avec trois arrières et PJ Tucker comme pivot. Ses deux premiers tirs dans les coins font mouche, et c’est le début d’une première mi-temps parfaite avec 27 points à 10 sur 10 aux tirs ! Seuls Yao Ming et Kyrie Irving avaient réalisé un tel exploit depuis la mise en place du « play-by-play » en 1996…

Il faut dire que Toronto est une formation qui lui réussit bien puisqu’il leur avait planté 38 points lors du Game 1 de la série de playoffs en avril dernier.

« Je l’ai trouvé énorme. Il est le joueur du match. C’est notre meilleur rebondeur » souligne Doc Rivers. Et c’est vrai qu’avec huit prises, Tyrese Maxey termine meilleur rebondeur des Sixers. C’est la preuve de son activité, mais aussi que les écrans retards ont été bien posés si les arrières, comme lui et Melton, ont pu en récupérer.

Pour Tyrese Maxey, il n’y a pas de secret. Si l’équipe défend, tout devient plus simple pour les attaquants.

« Une fois qu’on réalise des stops défensifs, le match devient plus facile. Franchement, pas uniquement pour moi, mais nous tous. »

À confirmer ce soir sur le parquet de Chicago, et Joel Embiid sera là.