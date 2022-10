Surprise : les Spurs coupent Joshua Primo !

C’est sans aucun doute l’une des surprises de ce début de saison : à une heure du duel entre San Antonio et Chicago, The Athletic a annoncé que les Spurs avaient purement et simplement décidé de couper… Joshua Primo ! Ce faisant « dans l’intérêt de chaque camp ».

Âgé de seulement 19 ans, et considéré comme l’un des éléments de base du futur texan, le Canadien avait été choisi en 12e position de la Draft 2021 par San Antonio… qui venait tout juste d’activer sa « team option » pour la saison 2023/24. Garantissant ainsi son contrat jusqu’à l’été 2024…

On peut donc imaginer que la décision des dirigeants des Spurs n’a pas été motivée uniquement par l’aspect sportif. Surtout que Joshua Primo, annoncé « out » pour une douleur au fessier depuis quelques jours, a pris part aux quatre premiers matchs de son (ancienne) équipe cette saison. Affichant 7.0 points, 3.3 rebonds et 4.5 passes de moyenne en 23 minutes (35% aux tirs, 25% à 3-pts et 78% aux lancers).

Pour l’heure, en conférence de presse ou via un communiqué, ni Gregg Popovich ni les dirigeants texans n’ont souhaité s’exprimer sur la situation. Mais on peut parier que cela ne durera pas éternellement…

Du côté du joueur, la réaction ne s’est pas faite attendre, dans un communiqué adressé à ESPN, et cela confirme que Joshua Primo ne semble pas au mieux dans sa vie.

« Je sais que vous êtes tous surpris par l’annonce d’aujourd’hui. J’ai demandé de l’aide pour faire face à un traumatisme dont j’ai souffert par le passé et je vais maintenant prendre ce temps pour me concentrer pleinement sur ma santé mentale. J’espère pouvoir discuter de ces questions dans le futur, afin de pouvoir aider d’autres personnes qui ont souffert de la même manière. Pour l’heure, j’apprécie l’intimité. »