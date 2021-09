« Juste avant d’arriver à San Antonio, j’ai eu l’occasion de prendre une semaine ou deux, juste pour mentalement décortiquer ce qui s’était passé, et combien de choses ont changé au cours des deux derniers mois, parce que c’était vraiment fou. Je suis privilégié d’être dans cette position. J’ai pu m’en imprégner, et maintenant je suis arrivé à San Antonio, je me suis installé, maintenant je suis prêt à y aller ».

Plus jeune joueur de la NBA en lice pour la saison 2021/22, Joshua Primo continue de franchir les étapes avec une étonnante décontraction. Choisi en 12e position par les Spurs après avoir montré un potentiel intéressant lors du Draft Combine de Chicago, l’arrière de 18 ans a rapidement confirmé lors de la Summer League, à Utah et à Las Vegas, avec une moyenne de 14.3 points, 2.7 rebonds, 2.5 passes décisives en 25 minutes sur quatre matchs.

Entre confiance et impatience

Cette Summer League était une étape importante du « Process » qui doit l’amener à devenir un joueur épanoui en NBA, et Joshua Primo l’a géré avec brio, laissant entrevoir une palette déjà intéressante, surtout à son âge.

« L’assistant Mitch Johnson m’a vraiment aidé pendant l’été. Nous analysions la vidéo après chaque match et nous cherchions comment je pouvais continuer à être efficace et corriger les erreurs que je faisais », a-t-il souligné. « La chose que tout le monde prêche, c’est de faire confiance au processus et de continuer à se concentrer sur la progression, donc c’est ce que nous avons fait ».

À l’approche du « training camp », c’est une nouvelle étape qui se présente pour le Canadien et qui va notamment permettre à l’ensemble du collectif de commencer à construire cette cohésion, dont les prémices ont été établies avec les joueurs déjà de l’aventure en Summer League, mais pas que.

« Nous nous entraînons tous ensemble, nous jouons tous ensemble, donc c’est plaisant de rencontrer des gars comme Dejounte (Murray) », a-t-il poursuivi. « Je connaissais déjà Keldon (Johnson) auparavant, il venait faire des séances de courses quand je jouais à Huntington Prep, donc il y a déjà eu un peu de liens à ce moment-là. Nous essayons tous de faire connaissance en ce moment et c’est vraiment bien. Je pense que nous avons un bon groupe de gars, un bon noyau de jeunes. Je sens que nous allons être capables de faire de grandes choses. Nous devons juste y aller doucement. Se concentrer sur la croissance et je pense que tout ira bien ».

De grandes ambitions

Comme à chaque début de saison, toutes les franchises nourrissent de grandes ambitions. C’est le cas pour le bizuth des Spurs qui vise une qualification en playoffs, une mission à laquelle San Antonio a échoué depuis deux ans.

« Notre objectif collectif est d’être en playoffs et de faire un bon parcours. J’essaie juste de travailler sur mes qualités d’arrière, d’être capable d’être un joueur polyvalent sur le terrain afin d’aider l’équipe de toutes les manières que Coach Pop juge appropriées », a-t-il ajouté. « J’ai hâte d’être en compétition. J’ai hâte d’être sur le terrain et de me mesurer aux autres joueurs de cette ligue que j’observe depuis si longtemps (…) J’ai aussi hâte de me mesurer à toutes les recrues qui occupent le même poste que moi. Le camp d’entraînement est sur le point de commencer. Donc, je pense que nous sommes tous impatients, nous sommes tous prêts à y aller ».