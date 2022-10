Desmond Bane a retrouvé sa patte !

En l’absence de Jaren Jackson Jr, Ja Morant était contraint de se trouver un nouveau lieutenant mais, après cinq matchs cette saison, il semblerait que Desmond Bane en ait déjà l’étoffe. Avec 22.6 points, 4.4 rebonds et 5.6 passes de moyenne, à 47% de réussite à 3-pts, il réalise effectivement un début d’exercice plutôt solide.

Néanmoins, il ne faut pas oublier de noter que l’arrière des Grizzlies a eu besoin de trois matchs pour rentrer dans sa campagne et surtout retrouver son shoot. Ainsi, sur cette période, celui-ci tournait d’abord à 14.7 points de moyenne, mais à seulement 27% aux tirs et 29% à 3-pts…

Sauf que, cette semaine, Desmond Bane est ensuite parvenu à (enfin) régler la mire : 64% aux tirs et 74% à 3-pts ! Ce qui n’a bien sûr pas manqué de faire souffrir la défense des Nets (38 points, son nouveau record en carrière) puis des Kings (31 points)…

« Les shoots tombent dedans », résumait simplement l’intéressé, concernant sa forme actuelle. « Au début [de la saison], j’obtenais des positions de tir similaires mais, maintenant, j’ai en quelque sorte retrouvé mes jambes et mes shoots rentrent. »

Memphis au sommet de l’Ouest

Deux cartons au scoring qui ont en tout cas permis à Memphis de gagner par deux fois et de pointer, désormais, à quatre victoires en cinq matchs cette saison. Pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers, leaders de la conférence Ouest (à égalité avec Portland et Utah).

« Ces deux performances successives démontrent à quel point il est bon. Je ne pense pas avoir besoin de le dire quand vous pouvez l’observer par vous-mêmes », livrait par exemple Ja Morant, son partenaire dans le backcourt des Grizzlies.

De son côté, Taylor Jenkins souhaitait également mettre en avant les prestations défensives de son joueur, qui n’avait jusqu’à présent jamais connu un tel coup de chaud offensif en NBA.

« Ce sont deux grandes performances », réagissait ainsi le coach de la franchise du Tennessee. « Il joue très bien cette saison. Je trouve aussi que sa défense est vraiment bonne. Quand il est dans une telle zone, il est difficile à arrêter. »

Ses 38 points contre Brooklyn

Ses 31 points contre Sacramento