DeMar DeRozan se réjouit de passer la barre des 20 000 points face à Gregg Popovich

Le déplacement des Bulls à San Antonio, ce vendredi soir, a de très grandes chances d’être spécial pour DeMar DeRozan. En effet, l’arrière de Chicago n’est qu’à sept points de la mythique barre des 20 000 points marqués en carrière.

Comme il tourne à 24.8 points par match depuis le début de saison, le All-Star devrait en toute logique fêter ça face à son ancien coach et son ancienne équipe. Ce qui rajoute un petit brin d’émotion.

« Je voulais garder ça pour Gregg Popovich », s’amuse l’ancien de Toronto pour NBC Sports. « J’ai tellement apprécié mon temps là-bas. Ce n’était que de l’amour. C’était un moment crucial de ma carrière et Popovich m’a énormément aidé. Ce serait cool de réaliser cela à San Antonio. »

Et si le coach des Texans faisait son possible, avec sa défense, pour empêcher son ancien joueur de vivre une soirée de rêve, en allant jusqu’à faire une défense en « boîte » ? « Vous savez quoi ? Il serait capable de le faire », a réagi DeRozan. « C’est pourquoi, si j’y arrive, ce serait spécial face à Popovich. Dès que j’aurai mes sept points, j’irai le remercier. »

« Certains de mes joueurs préférés n’ont jamais réussi à marquer autant de points »

DeMar DeRozan va ainsi devenir le 54e joueur de l’histoire de la NBA à rejoindre le club des 20 000 points. Parmi les joueurs encore sur les parquets cette saison, il retrouvera LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Chris Paul, James Harden et Russell Westbrook.

« C’est dingue quand on regarde le nombre de joueurs qui ont évolué en NBA pendant 75 ans. Tout le monde n’atteint pas ce total. Certains de mes joueurs préférés n’ont jamais réussi à marquer autant de points. »

Encore loin de ces altitudes puisqu’il n’est qu’à la moitié du chemin (9 536 points), Zach LaVine a rendu hommage à son coéquipier.

« Les joueurs à 20 000 points ne sont pas si nombreux dans l’histoire de la NBA. Et il va encore en mettre beaucoup dans sa carrière », annonce l’ancien vainqueur du concours de dunks. « Je l’ai assez dit : c’est un Hall of Famer. On peut l’admirer, je l’ai fait en arrivant dans la ligue. 20 000 points, il faut lui tirer notre chapeau et lui offrir des fleurs. »