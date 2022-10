Billy Donovan compare le QI basket de Goran Dragic à celui de Chris Paul

Il y a un peu de Magic Johnson en Goran Dragic. Face aux Pacers, alors qu’il était pris par deux joueurs après un « pick-and-roll », le meneur a envoyé une passe lobée improbable par-dessus l’épaule vers le bondissant Derrick Jones Jr., avec qui il a déjà fait équipe au Heat.

« On bossait là-dessus en permanence à Miami. Je ne le faisais pas au début de ma carrière. Il faut être à l’aise pour envoyer ça, ne pas avoir peur. Cela fait partie de mon jeu maintenant. Je lis simplement le jeu », décrit le vétéran, auteur de 13 points et 5 passes ce soir-là, son meilleur match dans l’Illinois.

Outre avec Derrick Jones, on le voit également bien combiner avec un autre nouvel arrivant d’expérience, Andre Drummond. « Parfois, vous devez juste regarder le terrain, lire la situation et faire le bon choix. Je suis vraiment heureux de la façon dont on a joué ces deux derniers matchs. On a surtout mis l’accent sur le partage de la balle, sur le fait de rester en mouvement et de ne pas gaspiller les possessions, et jusqu’ici tout va bien », juge le meneur qui brille par la justesse de ses choix jusqu’ici : 21 passes décisives délivrées pour seulement 4 ballons perdus, soit l’un des meilleurs ratios de la ligue.

Il sait comment diriger une équipe

Lui qui a préféré rejoindre les Bulls cet été plutôt que les Mavs de son compatriote Luka Doncic, qui lui auraient promis un rôle mineur, tourne à environ 9 points (44% aux tirs dont… 61,5% de loin) et 4 passes. « J’avais l’habitude de détester jouer contre lui parce que je sais à quel point il est rusé. Il sait comment diriger une équipe », remarque Zach LaVine, alors que leur coach, Billy Donovan, salue la justesse de ses choix sur le « pick-and-roll ».

Au point de le comparer avec une ancienne connaissance lorsque le coach était en poste du côté du Thunder. « Il est très, très intelligent. Je le compare à Chris Paul avec qui j’étais à Oklahoma City. Sa façon de communiquer sur ce qu’il voit, j’adore ça. Il a un QI tellement élevé. Il rend la tâche beaucoup plus facile aux poseurs d’écran, il peut les trouver et faire en sorte que ça fonctionne », détaille le coach, qui doit toujours faire sans son meneur titulaire, Lonzo Ball.

De son côté, le MIP 2014 assure ne faire que son « job. Quand j’ai signé ici, le coach m’a dit qu’il avait besoin que je sois expressif. J’essaie d’aider mes coéquipiers avec ce que je vois sur le parquet. Il n’y a rien de personnel. On est ici pour le même objectif, gagner autant que possible. »