La frustration monte chez les Kings

La dernière défaite des Kings, contre Memphis, pourrait se résumer par une phrase paradoxale : Sacramento a été dans le match sans y être vraiment. Car De’Aaron Fox et ses coéquipiers ont certes été dominés mais sans jamais être largués non plus.

Forcément, quand on est à courte distance sans se rapprocher pour espérer l’emporter, et qu’on chute, il y a un gout amer, d’inachevé qui reste dans la bouche. Surtout que c’est une quatrième défaite en quatre matches.

« C’est vraiment frustrant », confirme Harrison Barnes pour NBC Sports. « C’est frustrant de perdre à domicile, de ne pas avoir gagné encore. Mais quand on regarde les images le lendemain des matches, on se demande comment on a pu perdre. Bravo à Memphis et aux autres équipes, mais globalement, ces équipes n’ont pas joué le match de leur vie contre nous. »

Les Kings n’ont pas eu un calendrier aisé pour lancer leur saison, avec les Blazers, les Clippers, les Warriors et donc les Grizzlies au programme. Sauf contre Golden State (89 points encaissés en première période), les Californiens ont toujours été plus ou moins proches de la victoire : sept points de retard contre Portland, deux face à Los Angeles.

Une défense pas encore au point

« On pouvait gagner ces matches mais on se retrouve à 0-4 », rappelle l’ailier. « Les résultats auraient été différents si on avait fait les choses différemment. Ce sont des choses qu’on peut corriger si on se concentre dessus. Tant que ce ne sera pas fait, ce sera toujours le même résultat. »



Avec 120 points encaissés de moyenne, les troupes de Mike Brown peinent à ralentir leur adversaire. Face à Memphis, le début de match fut satisfaisant dans ce domaine, mais au fil des minutes, la concentration et l’intensité diminuent. « On a donné trop de pénétrations, encore et encore », regrette le coach. « C’est une de nos priorités en défense : ne pas donner des pénétrations ainsi. Une fois sur deux, ils marquaient. »

Barnes, lui, pointe les trop nombreuses fautes accumulées par le groupe (24 de moyenne après quatre matches). Elles ont plombé Domantas Sabonis contre Memphis, et Fox en a commis cinq aussi par exemple. « Ça commence avec le rebond et être physique sans faire de faute. Quand l’équipe adverse est rapidement dans le bonus, alors on doit enlever nos mains. Et eux continuent d’attaquer la raquette. »